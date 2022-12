Unihockey – Herren 1. Liga TSV Unihockey Deitingen gewinnt klar gegen Baden-Birmenstorf TSV Unihockey Deitingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Baden-Birmenstorf 7:4. 19.12.2022, 14.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Sandro Aeschbacher in der 9. Minute. Er traf für TSV Unihockey Deitingen zum 1:0. Der Ausgleich für Baden-Birmenstorf fiel in der 26. Minute (Julian Müller). Das Tor von Reto Gugler in der 29. Minute bedeutete die 2:1-Führung für TSV Unihockey Deitingen.

In der 33. Minute baute Thomas Bieber den Vorsprung für TSV Unihockey Deitingen auf zwei Tore aus (3:1). Die 41. Minute brachte für Baden-Birmenstorf den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Nicklas Rothe. Gleichstand stellte Martin Egloff durch seinen Treffer für Baden-Birmenstorf in der 48. Minute her.

Sandro Aeschbacher traf in der 49. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für TSV Unihockey Deitingen. Yanick Kofmel erhöhte in der 50. Minute zur 5:3-Führung für TSV Unihockey Deitingen. Erneut Yanick Kofmel traf in der 53. Minute auch zum 6:3 für TSV Unihockey Deitingen.

David Mörl verkürzte in der 58. Minute den Rückstand von Baden-Birmenstorf auf 4:6. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Stüdi in der 59. Minute, als er für TSV Unihockey Deitingen zum 7:4 traf.

Sandro Aeschbacher mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Einen Traumtag hat Sandro Aeschbacher mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Reto Gugler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Yanick Kofmel mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel wird Martin Egloff mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Julian Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nicklas Rothe mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Julian Müller zum besten Spieler von Baden-Birmenstorf gekürt. Bei TSV Unihockey Deitingen wurde diese Ehre Sandro Aeschbacher zuteil.

TSV Unihockey Deitingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat 21 Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen Unihockey Luzern (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Januar (17.00 Uhr, Utenberg Luzern).

In der Tabelle verliert Baden-Birmenstorf Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat 19 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_2_short]] nach der Winterpause daheim auf Lions Konolfingen (Platz 2). Diese Begegnung findet am 6. Januar statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.