Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 1 TSV Unihockey Deitingen gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Unihockey Schüpbach TSV Unihockey Deitingen bezwingt zum Saisonauftakt Unihockey Schüpbach zuhause mit 5:1 12.09.2022, 23.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Lars Richard für TSV Unihockey Deitingen. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Marco Stüdi erhöhte in der 9. Minute zur 2:0-Führung für TSV Unihockey Deitingen. Nicola Siegenthaler baute in der 25. Minute die Führung für TSV Unihockey Deitingen weiter aus (3:0).

Leandro Amstutz (38. Minute) liess Unihockey Schüpbach auf 1:3 herankommen. Tobias Eyer baute in der 50. Minute die Führung für TSV Unihockey Deitingen weiter aus (4:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Nicola Siegenthaler, der in der 58. Minute die Führung für TSV Unihockey Deitingen auf 5:1 ausbaute.

Nicola Siegenthaler mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nicola Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Schüpbach: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Leandro Amstutz (Tor: 1, Assist: 0) und Michael Fankhauser (Tor: 0, Assist: 1).

TSV Unihockey Deitingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Für TSV Unihockey Deitingen geht es auswärts gegen Olten Zofingen weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

In der Tabelle steht Unihockey Schüpbach nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Unihockey Schüpbach geht es in einem Heimspiel gegen Lions Konolfingen weiter. Das Spiel findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.