Unihockey – Herren UPL Tigers Langnau setzt Siegesserie auch gegen SV Wiler-Ersigen fort Tigers Langnau reiht Sieg an Sieg: Gegen SV Wiler-Ersigen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:6. 28.11.2022, 22.13 Uhr

(chm)

Stefan Siegenthaler eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Tigers Langnau das 1:0 markierte. Luca Fankhauser sorgte in der 9. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Tigers Langnau. In der 9. Minute gelang SV Wiler-Ersigen (Deny Känzig) der Anschlusstreffer (1:2).

Martin Mosimann sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Tigers Langnau. Die 29. Minute brachte für SV Wiler-Ersigen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Deny Känzig. SV Wiler-Ersigen glich in der 32. Minute durch Michal Dudovic aus.

Das Tor von Joel Lahti in der 37. Minute bedeutete die 4:3-Führung für SV Wiler-Ersigen. Marco Louis sorgte in der 41. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für SV Wiler-Ersigen. Der Anschlusstreffer für Tigers Langnau zum 4:5 kam in der 53. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Steiner.

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 55. Minute, als Gustav Svensson für Tigers Langnau traf. In der 56. Minute war es an Radek Sikora, SV Wiler-Ersigen 6:5 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Tigers Langnau traf Kevin Kropf in der 57. Minute. In der 60. Minute schoss Gustav Svensson Tigers Langnau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Michal Dudovic mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Tigers Langnau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Gustav Svensson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Stefan Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Thomas Gfeller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel wird Michal Dudovic mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Deny Känzig mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Louis mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Andrin Hollenstein mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Tigers Langnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat 18 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Tigers Langnau auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Floorball Thurgau. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (1. Dezember) (20.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

SV Wiler-Ersigen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat 22 Punkte. SV Wiler-Ersigen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Floorball Köniz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (30. November) statt (19.30 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.