Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen stolpert gegen Floorball Thurgau Überraschender Sieg für Floorball Thurgau: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von SV Wiler-Ersigen (2. Rang) auswärts 6:5 geschlagen. 21.11.2022, 10.35 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ivo Lüthi für Floorball Thurgau. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für SV Wiler-Ersigen traf Deny Känzig in der 4. Minute. Marco Louis brachte SV Wiler-Ersigen 2:1 in Führung (10. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 16. Minute, als Ivo Lüthi für Floorball Thurgau traf. Eero Jalo schoss Floorball Thurgau in der 32. Minute zur 3:2-Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Eero Jalo für Floorball Thurgau auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

Dank dem Treffer von Marco Louis (36.) reduzierte sich der Rückstand für SV Wiler-Ersigen auf ein Tor (3:4). Der Ausgleich für SV Wiler-Ersigen fiel in der 36. Minute (Deny Känzig). Radek Sikora traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für SV Wiler-Ersigen.

Zum Ausgleich für Floorball Thurgau traf wiederum Eero Jalo in der 51. Minute. In der Verlängerung entschied Floorball Thurgau das Spiel für sich. In der 63. Minute schoss Eero Kuutsa das 6:5.

Eero Jalo mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Floorball Thurgau: Das Spiel wird Eero Jalo mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Ivo Lüthi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Niklas Graf mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Deny Känzig mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Louis mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Philipp Affolter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Eero Jalo zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Deny Känzig zuteil.

Floorball Thurgau steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat neun Punkte. Floorball Thurgau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf UHC Uster (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. November statt (18.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

In der Tabelle liegt SV Wiler-Ersigen weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 22 Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Tigers Langnau (Platz 6). Diese Begegnung findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.