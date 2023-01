Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen stolpert gegen Chur Unihockey Überraschung bei Chur Unihockey gegen SV Wiler-Ersigen: Der Tabellenzwölfte (Chur Unihockey) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 4:3 besiegt. 23.01.2023, 07.34 Uhr

Das Skore eröffnete Radek Sikora in der 2. Minute. Er traf für SV Wiler-Ersigen zum 1:0. In der 11. Minute traf Dario Decasper für Chur Unihockey zum 1:1-Ausgleich. Matti Nussle schoss Chur Unihockey in der 15. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Tim Döbeli für SV Wiler-Ersigen erfolgreich war. Michal Dudovic schoss SV Wiler-Ersigen in der 37. Minute zur 3:2-Führung. Gleichstand war in der 55. Minute hergestellt: Tim Nussle traf für Chur Unihockey. Das Penaltyschiessen gewann Chur Unihockey.

Leon Schlegel mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Chur Unihockey: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Leon Schlegel mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Michal Dudovic (Tor: 1, Assist: 0), Radek Sikora (Tor: 1, Assist: 0), Tim Döbeli (Tor: 1, Assist: 0), Deny Känzig (Tor: 0, Assist: 1) und Yannis Wyss (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Noah Brunold zum besten Spieler von Chur Unihockey gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Marco Louis zuteil.

In der Tabelle liegt Chur Unihockey weiterhin auf Rang 12. Das Team hat zwölf Punkte. Chur Unihockey trifft im nächsten Spiel auswärts auf UHC Uster (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (25. Januar) (20.00 Uhr, Buchholz Uster).

SV Wiler-Ersigen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat 33 Punkte. Für SV Wiler-Ersigen geht es daheim gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Sonntag (22. Januar) statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.