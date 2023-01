Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen siegt gegen Waldkirch-St. Gallen SV Wiler-Ersigen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen 2:1. 23.01.2023, 07.34 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Michal Dudovic in der 5. Minute. Er traf für SV Wiler-Ersigen zum 1:0. In der 9. Minute traf Michael Schiess für Waldkirch-St. Gallen zum 1:1-Ausgleich. In der Verlängerung entschied SV Wiler-Ersigen das Spiel für sich. Michal Dudovic traf in der 63. Minute zum 2:1.

Michal Dudovic mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Nach dem Spiel wurde Yanick Flury zum besten Spieler von SV Wiler-Ersigen gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Lukas Genhart zuteil.

SV Wiler-Ersigen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat 35 Punkte. Auf SV Wiler-Ersigen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team Floorball Köniz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (25. Januar) statt (19.30 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 31 Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UHC Alligator Malans (Platz 10). Die Partie findet am Mittwoch (25. Januar) statt (20.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.