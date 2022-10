Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen setzt Siegesserie auch gegen Unihockey Basel Regio fort SV Wiler-Ersigen setzt seine Siegesserie auch gegen Unihockey Basel Regio fort. Das 8:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 10.10.2022, 01.47 Uhr

(chm)

SV Wiler-Ersigen ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel fand Unihockey Basel Regio zumindest teilweise eine Antwort auf das erste Drittel und verkürzte das Skore auf 2:4. Im dritten Drittel vergrösserte SV Wiler-Ersigen die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 8:3.

Joonas Pylsy mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Joonas Pylsy mit vier Punkten (Tore: 0, Assists: 4) und Deny Känzig mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Philipp Affolter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Gianluca Persici mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Fabian Frutschi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Joonas Pylsy zum besten Spieler von SV Wiler-Ersigen gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Fabian Frutschi zuteil.

Unverändert liegt SV Wiler-Ersigen auf Rang 1. Das Team hat 15 Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Waldkirch-St. Gallen (Rang 7). Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat fünf Punkte. Unihockey Basel Regio trifft im nächsten Spiel daheim auf UHC Uster (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.