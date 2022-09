Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen gewinnt zum Auftakt klar gegen UHC Uster SV Wiler-Ersigen siegt am Sonntag zuhause gegen UHC Uster: Zum Saisonauftakt gab es ein 9:2. 12.09.2022, 22.44 Uhr

(chm)

SV Wiler-Ersigen ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war SV Wiler-Ersigen die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 4:0 aus. Im dritten Drittel baute SV Wiler-Ersigen die Führung gar noch weiter aus und gewann schliesslich mit 9:2.

Marco Louis mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Marco Louis mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Yannis Wyss mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Michal Dudovic mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Uster: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Daniels Janis Anis (Tor: 1, Assist: 0), Patrik Doza (Tor: 1, Assist: 0), Claudio Schmid (Tor: 0, Assist: 1) und Remo Gallati (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Florian Bolliger zum besten Spieler von UHC Uster gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Marco Louis zuteil.

In der Tabelle steht SV Wiler-Ersigen nach dem ersten Spiel auf Rang 1. SV Wiler-Ersigen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen UHC Alligator Malans. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

In der Tabelle steht UHC Uster nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Das nächste Spiel trägt UHC Uster in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team Grasshopper Club Zürich aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.30 Uhr, Buchholz Uster).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.