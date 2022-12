Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen entscheidet Spitzenduell gegen Floorball Köniz für sich Das drittplatzierte Team SV Wiler-Ersigen hat am Mittwoch im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Floorball Köniz auswärts 7:6 besiegt. 04.12.2022, 20.54 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Radek Sikora für SV Wiler-Ersigen. In der 5. Minute traf er zum 1:0. SV Wiler-Ersigen baute die Führung in der 11. Minute (Tatu Väänänen) weiter aus (2:0). Die 20. Minute brachte für Floorball Köniz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Jan Zaugg.

Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Yannis Wyss SV Wiler-Ersigen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Simon Jirebeck (28.) reduzierte sich der Rückstand für Floorball Köniz auf ein Tor (2:3). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für SV Wiler-Ersigen stellte Marco Louis in Minute 29 her.

Yannis Wyss baute in der 31. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (5:2). Otto Lehkosuo verkürzte in der 35. Minute den Rückstand von Floorball Köniz auf 3:5. Die 36. Minute brachte für Floorball Köniz den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Silvan Bolliger.

Gleichstand war in der 41. Minute hergestellt: Luca Graf traf für Floorball Köniz. Otto Lehkosuo traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 6:5 für Floorball Köniz. SV Wiler-Ersigen glich in der 60. Minute durch Michal Dudovic aus. In der Verlängerung entschied SV Wiler-Ersigen das Spiel für sich. Das 7:6 erzielte Andrin Hollenstein in der 67. Minute.

Jan Zaugg mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Michal Dudovic mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Tatu Väänänen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Yannis Wyss mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Köniz: Das Spiel wird Jan Zaugg mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Otto Lehkosuo mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Luca Graf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Simon Jirebeck mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Otto Lehkosuo zum besten Spieler von Floorball Köniz gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Michal Dudovic zuteil.

SV Wiler-Ersigen verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat 24 Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: UHC Uster (Rang 8). Diese Begegnung findet am Sonntag (4. Dezember) statt (19.00 Uhr, Buchholz Uster).

In der Tabelle liegt Floorball Köniz weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 24 Punkte. Für Floorball Köniz geht es auswärts gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 18. Dezember statt (13.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

