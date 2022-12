Unihockey – Herren UPL Pflichtsieg für SV Wiler-Ersigen gegen UHC Alligator Malans SV Wiler-Ersigen hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen UHC Alligator Malans gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag zuhause 5:3 gegen den Tabellenzehnten. 12.12.2022, 11.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Damian Rohner für UHC Alligator Malans. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Deny Känzig durch seinen Treffer für SV Wiler-Ersigen in der 14. Minute her. Marco Louis traf in der 19. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für SV Wiler-Ersigen.

In der 22. Minute baute Michal Dudovic den Vorsprung für SV Wiler-Ersigen auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für UHC Alligator Malans zum 2:3 kam in der 31. Minute. Verantwortlich dafür war Damian Rohner. SV Wiler-Ersigen baute die Führung in der 32. Minute (Michal Dudovic) weiter aus (4:2).

Dank dem Treffer von Romano Schubiger (37.) reduzierte sich der Rückstand für UHC Alligator Malans auf ein Tor (3:4). Das letzte Tor der Partie fiel in der 59. Minute, als Deny Känzig für SV Wiler-Ersigen auf 5:3 erhöhte.

Damian Rohner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Deny Känzig mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Michal Dudovic mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Yannis Wyss mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Alligator Malans: Das Spiel wird Damian Rohner mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Noah Siegenthaler zum besten Spieler von SV Wiler-Ersigen gekürt. Bei UHC Alligator Malans wurde diese Ehre Damian Rohner zuteil.

Unverändert liegt SV Wiler-Ersigen auf Rang 1. Das Team hat 29 Punkte. Für SV Wiler-Ersigen geht es auf fremdem Terrain gegen Zug United (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Sonntag (11. Dezember) statt (17.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

UHC Alligator Malans verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat zwölf Punkte. UHC Alligator Malans trifft im nächsten Spiel daheim auf UHC Uster (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Sonntag (11. Dezember) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

