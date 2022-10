Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen stolpert gegen Black Creek Schwarzenbach Überraschung bei Black Creek Schwarzenbach gegen Olten Zofingen: Der Tabellenelfte (Black Creek Schwarzenbach) hat am Samstag zuhause den Tabellendritten 6:5 besiegt. 02.10.2022, 16.42 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Marvin Richner, der in der 18. Minute für Olten Zofingen zum 1:0 traf. Black Creek Schwarzenbach glich in der 30. Minute durch Thomas Siegenthaler aus. In der 33. Minute gelang Marius Flury der Führungstreffer zum 2:1 für Olten Zofingen.

Gleichstand war in der 36. Minute hergestellt: Thomas Siegenthaler traf für Black Creek Schwarzenbach. Flurin Fontana brachte Black Creek Schwarzenbach 3:2 in Führung (37. Minute). Gleichstand stellte Janosh Schürmann durch seinen Treffer für Olten Zofingen in der 43. Minute her.

In der 45. Minute war es an Matthias Reist, Black Creek Schwarzenbach 4:3 in Führung zu bringen. Erneut Matthias Reist traf in der 51. Minute auch zum 5:3 für Black Creek Schwarzenbach. Black Creek Schwarzenbach erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Severin Zaugg weiter auf 6:3.

In der 56. Minute verkleinerte Samuel Schneiter den Rückstand von Olten Zofingen auf 4:6. Marius Flury brachte Olten Zofingen in der 57. Minute auf ein Tor heran. Das 5:6 blieb aber der Schlussstand.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Matthias Reist mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Thomas Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Christian Nyffenegger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Samuel Schneiter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Julian Berlinger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Matthias Reist zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Timon Merian zuteil.

Black Creek Schwarzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 8. Das Team hat fünf Punkte. Black Creek Schwarzenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Team Aarau (Platz 12). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Olten Zofingen steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel trifft Olten Zofingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Bern Capitals. Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

