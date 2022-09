Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen siegt gegen TSV Unihockey Deitingen Olten Zofingen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen TSV Unihockey Deitingen setzt es zuhause ein 6:4 ab. 18.09.2022, 04.06 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Nils Kofmel für TSV Unihockey Deitingen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. TSV Unihockey Deitingen baute die Führung in der 3. Minute (Nicola Siegenthaler) weiter aus (2:0). Die 5. Minute brachte für Olten Zofingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Julian Berlinger.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für TSV Unihockey Deitingen stellte Thomas Bieber in Minute 19 her. In der 26. Minute gelang Olten Zofingen (Samuel Schneiter) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleich für Olten Zofingen fiel in der 28. Minute (Marvin Richner).

In der 29. Minute gelang Sven Hunziker der Führungstreffer zum 4:3 für Olten Zofingen. Der Ausgleich für TSV Unihockey Deitingen fiel in der 39. Minute (Marco Stüdi). Das Tor von Mar. Flury in der 44. Minute bedeutete die 5:4-Führung für Olten Zofingen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 58. Minute, als Julian Berlinger für Olten Zofingen auf 6:4 erhöhte.

Marvin Richner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Marvin Richner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Julian Berlinger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Mar. Flury mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Marco Stüdi (Tor: 1, Assist: 0), Nicola Siegenthaler (Tor: 1, Assist: 0), Nils Kofmel (Tor: 1, Assist: 0), Thomas Bieber (Tor: 1, Assist: 0), Marco Munzinger (Tor: 0, Assist: 1), Mat. Flury (Tor: 0, Assist: 1) und Yanick Kofmel (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Thomas Bieber zum besten Spieler von TSV Unihockey Deitingen gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Marvin Richner zuteil.

Nach dem zweiten Spiel steht Olten Zofingen (nach Punkten) mit vier Punkten auf dem sechsten Rang. Das nächste Spiel trägt Olten Zofingen in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team Lions Konolfingen aus. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle steht TSV Unihockey Deitingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). TSV Unihockey Deitingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Team Aarau. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

