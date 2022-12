Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen gewinnt klar gegen Bern Capitals Olten Zofingen behielt im Spiel gegen Bern Capitals am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:3. 19.12.2022, 14.09 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Olten Zofingen: Samuel Schneiter brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 28. Minute hergestellt: Timon Hansen traf für Bern Capitals. In der 28. Minute gelang Robin Koch der Führungstreffer zum 2:1 für Olten Zofingen.

In der 44. Minute baute Samuel Schneiter den Vorsprung für Olten Zofingen auf zwei Tore aus (3:1). Die 47. Minute brachte für Bern Capitals den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Noah Boschung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Olten Zofingen stellte Marvin Richner in Minute 48 her.

Marius Flury baute in der 51. Minute die Führung für Olten Zofingen weiter aus (5:2). Olten Zofingen erhöhte in der 56. Minute seine Führung wiederum durch Samuel Schneiter weiter auf 6:2. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Sven Kummer in der 56. Minute für Bern Capitals auf 3:6.

Samuel Schneiter mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Samuel Schneiter mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Marvin Richner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bern Capitals: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Noah Boschung (Tor: 1, Assist: 0), Sven Kummer (Tor: 1, Assist: 0), Timon Hansen (Tor: 1, Assist: 0), Elia Garbely (Tor: 0, Assist: 1), Matthias Dähler (Tor: 0, Assist: 1) und Valentin Schmid (Tor: 0, Assist: 1).

Olten Zofingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 37 Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_1_short]] steht nach der Winterpause zuhause gegen Unihockey Schüpbach (Platz 7) an. Die Partie findet am 8. Januar statt (19.30 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

In der Tabelle verliert Bern Capitals Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat 23 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_2_short]] nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel auf Team Aarau (Platz 12). Diese Begegnung findet am 8. Januar statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.