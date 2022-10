Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen bezwingt SV Waldenburg Eagles Olten Zofingen behielt im Spiel gegen SV Waldenburg Eagles am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:4. 30.10.2022, 22.11 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marvin Richner in der 27. Minute. Er traf für Olten Zofingen zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olten Zofingen stellte Robin Koch in Minute 28 her. In der 38. Minute gelang SV Waldenburg Eagles (Dominic Mucha) der Anschlusstreffer (1:2).

Der gleiche Dominic Mucha war nur zwei Minuten erneut erfoglreich und glich so das Spiel für SV Waldenburg Eagles aus. Das Tor von Robin Koch in der 42. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Olten Zofingen. SV Waldenburg Eagles glich in der 43. Minute durch Simon Werthmüller aus.

Das Tor von Marius Flury in der 47. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Olten Zofingen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 51, als nochmals Dominic Mucha für SV Waldenburg Eagles erfolgreich war. In der Verlängerung entschied Olten Zofingen das Spiel für sich. In der 63. Minute schoss Marius Flury das 5:4.

Dominic Mucha mit drei Skorerpunkten

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Robin Koch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel werden Dominic Mucha mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Dominic Mucha zum besten Spieler von SV Waldenburg Eagles gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Robin Koch zuteil.

In der Tabelle liegt Olten Zofingen weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 25 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Olten Zofingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Baden-Birmenstorf. Das Spiel findet am 18. November statt (20.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

SV Waldenburg Eagles rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat 17 Punkte. SV Waldenburg Eagles spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Team Aarau (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

