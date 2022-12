Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen bezwingt Black Creek Schwarzenbach Olten Zofingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Black Creek Schwarzenbach 5:4. 12.12.2022, 20.39 Uhr

(chm)

Matteo Stauffer eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Olten Zofingen das 1:0 markierte. Olten Zofingen baute die Führung in der 7. Minute (Janosh Schürmann) weiter aus (2:0). Die 16. Minute brachte für Black Creek Schwarzenbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Severin Zaugg.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 22. Minute, als Dominic Hiltbrunner für Black Creek Schwarzenbach traf. Pascal Fiechter erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Black Creek Schwarzenbach. In der 36. Minute baute Thomas Siegenthaler den Vorsprung für Black Creek Schwarzenbach auf zwei Tore aus (4:2).

Der Anschlusstreffer für Olten Zofingen zum 3:4 kam in der 50. Minute. Verantwortlich dafür war Sven Hunziker. In der 54. Minute traf Severin Merian für Olten Zofingen zum 4:4-Ausgleich. Marius Flury sorgte in der 58. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Olten Zofingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Robin Koch mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Robin Koch mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Severin Merian mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Dominic Hiltbrunner (Tor: 1, Assist: 0), Pascal Fiechter (Tor: 1, Assist: 0), Severin Zaugg (Tor: 1, Assist: 0), Thomas Siegenthaler (Tor: 1, Assist: 0), Kim André Blaser (Tor: 0, Assist: 1) und Raphael Nathan Jordi (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Marco Rufener zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Robin Koch zuteil.

In der Tabelle liegt Olten Zofingen weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 34 Punkte. Olten Zofingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Bern Capitals (Platz 7). Das Spiel findet am 18. Dezember statt (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Black Creek Schwarzenbach steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat 25 Punkte. Als nächstes trifft Black Creek Schwarzenbach daheim mit Team Aarau (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. Dezember statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.