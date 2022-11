Unihockey – Herren 1. Liga Lions Konolfingen entscheidet Spitzenspiel gegen Olten Zofingen für sich Lions Konolfingen setzt seine Siegesserie auch gegen Olten Zofingen fort. Das 10:8 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 28.11.2022, 22.19 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Robin Koch für Olten Zofingen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Marvin Richner erhöhte in der 4. Minute zur 2:0-Führung für Olten Zofingen. Der Anschlusstreffer für Lions Konolfingen zum 1:2 kam in der 6. Minute. Verantwortlich dafür war Ivan Gäggeler.

Olten Zofingen baute die Führung in der 8. Minute (Tobias Andreas Müller) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Lions Konolfingen zum 2:3 kam in der 18. Minute. Verantwortlich dafür war Yannick Glauser. Gleichstand stellte Janosch Bigler durch seinen Treffer für Lions Konolfingen in der 23. Minute her.

In der 34. Minute war es an Marc Hofer, Lions Konolfingen 4:3 in Führung zu bringen. Marc Hofer erzielte nur drei Minuten später auch das 5:3 für Lions Konolfingen. Der Anschlusstreffer für Olten Zofingen zum 4:5 kam in der 37. Minute. Verantwortlich dafür war Marius Flury.

Lions Konolfingen baute die Führung in der 43. Minute (Janosch Bigler) weiter aus (6:4). Die 43. Minute brachte für Olten Zofingen den Anschlusstreffer zum 5:6. Erfolgreich war Timon Merian. Zum Ausgleich für Olten Zofingen traf Marius Flury in der 46. Minute. Das Tor von Timon Merian in der 50. Minute bedeutete die 7:6-Führung für Olten Zofingen. Gleichstand stellte Yannick Glauser durch seinen Treffer für Lions Konolfingen in der 52. Minute her. Yannik Aeschlimann erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer zum 8:7 für Lions Konolfingen. In der 58. Minute baute Ivan Gäggeler den Vorsprung für Lions Konolfingen auf zwei Tore aus (9:7). Der Anschlusstreffer für Olten Zofingen zum 8:9 kam in der 60. Minute. Verantwortlich dafür war erneut Marius Flury. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als erneut Yannick Glauser für Lions Konolfingen auf 10:8 erhöhte.

Yannick Glauser mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Lions Konolfingen: Einen Traumtag hat Yannick Glauser mit sechs Punkten (Tore: 3, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Ivan Gäggeler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) abgeliefert. Weiter hat sich Janosch Bigler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marc Hofer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Yannik Aeschlimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel werden Severin Merian mit vier Punkten (Tore: 0, Assists: 4) und Marius Flury mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Timon Merian mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Marvin Richner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Yannick Glauser zum besten Spieler von Lions Konolfingen gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Timon Merian zuteil.

Lions Konolfingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 30 Punkte. Lions Konolfingen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Team Aarau (Rang 12). Diese Begegnung findet am 4. Dezember statt (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Unverändert liegt Olten Zofingen auf Rang 2. Das Team hat 31 Punkte. Olten Zofingen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team Unihockey Limmattal. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (18.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.