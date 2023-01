Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach stolpert gegen TSV Unihockey Deitingen Überraschender Sieg für TSV Unihockey Deitingen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Black Creek Schwarzenbach (4. Rang) zuhause klar 8:5 geschlagen. 23.01.2023, 10.47 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marco Munzinger in der 11. Minute. Er traf für TSV Unihockey Deitingen zum 1:0. Mit seinem Tor in der 12. Minute brachte Tobias Eyer TSV Unihockey Deitingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Thomas Siegenthaler (15.) Reduzierte sich der Rückstand für Black Creek Schwarzenbach auf ein Tor (1:2).

Marco Stüdi sorgte in der 17. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für TSV Unihockey Deitingen. TSV Unihockey Deitingen erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Sandro Aeschbacher weiter auf 4:1. Dominic Hiltbrunner (27. Minute) liess Black Creek Schwarzenbach auf 2:4 herankommen.

In der 27. Minute gelang Black Creek Schwarzenbach (Thomas Siegenthaler) der Anschlusstreffer (3:4). Der Ausgleich für Black Creek Schwarzenbach fiel in der 40. Minute (Patrick Steiner). In der 41. Minute gelang erneut Thomas Siegenthaler der Führungstreffer zum 5:4 für Black Creek Schwarzenbach.

TSV Unihockey Deitingen glich in der 45. Minute durch Marco Stüdi aus. In der 55. Minute gelang Nicola Siegenthaler der Führungstreffer zum 6:5 für TSV Unihockey Deitingen. Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Sandro Aeschbacher TSV Unihockey Deitingen mit zwei Treffern 7:5 in Führung. Nur ein Minuten später traf Sandro Aeschbacher erneut, so dass es in der 60. Minute 8:5 für TSV Unihockey Deitingen hiess.

Sandro Aeschbacher mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel wird Sandro Aeschbacher mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tobias Eyer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Simon Kofmel mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Thomas Bieber mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Das Spiel wird Thomas Siegenthaler mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt TSV Unihockey Deitingen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat 25 Punkte. Für TSV Unihockey Deitingen geht es in einem Heimspiel gegen Bern Capitals (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 29. Januar statt (17.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Black Creek Schwarzenbach rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat 30 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Black Creek Schwarzenbach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Lions Konolfingen. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.