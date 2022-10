Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach gewinnt deutlich gegen TSV Unihockey Deitingen Black Creek Schwarzenbach behielt im Spiel gegen TSV Unihockey Deitingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 11:6. 30.10.2022, 22.10 Uhr

(chm)

Black Creek Schwarzenbach ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Black Creek Schwarzenbach die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:3 aus. Im dritten Drittel schaffte es TSV Unihockey Deitingen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen, so dass Black Creek Schwarzenbach die Partie schliesslich mit 11:6 für sich entschied.

Marcel Thomi mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Einen Traumtag hat Marcel Thomi mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Pascal Fiechter mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) abgeliefert. Weiter hat sich Christian Beer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Thomas Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Christian Nyffenegger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Raphael Lehmann mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Das Spiel wird T. von Burg mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Nicola Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Sandro Aeschbacher mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Stüdi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tobias Eyer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Marcel Thomi zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei TSV Unihockey Deitingen wurde diese Ehre Sandro Aeschbacher zuteil.

Black Creek Schwarzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 19 Punkte. Black Creek Schwarzenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (17.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

TSV Unihockey Deitingen steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat 15 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es TSV Unihockey Deitingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn Bern Capitals (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (18.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.