Auf dem Friedhof St. Niklaus wie zu Hause Der 68-jährige Friedhofgärtner Werner Engetschwiler geht in Pension - aber doch nicht ganz. Hans Peter Schläfli 11.04.2021, 05.00 Uhr

Auf einem kleinen Rundgang durch den Friedhof St. Niklaus bleibt Werner Engetschwiler vor ein paar prächtigen Osterglocken stehen. «Hier ist mein Grab», sagt er, und lächelt dabei zufrieden. Nun ist es nicht so, dass der 68-jährige Mann etwa vorhätte, schon bald zu sterben. Aber er hat vorgesorgt. «Ich wohne in Subingen, aber weil der Friedhof St. Niklaus so schön ist, haben meine Kinder gewünscht, dass ich dann einmal hier beerdigt werde.» Seine Tochter habe bereits angekündigt, dass sie das auch für sich selber wünsche. «Deshalb haben wir dieses Familiengrab gemietet.» Hier werden die Menschen aus Feldbrunnen, Riedholz und Rüttenen bestattet. «Auch die Katholiken aus dem Solothurner Quartier Steingruben dürfen hier her», verrät Werner Engetschwiler eine Eigenart, «die gehören nämlich auch zur katholischen Kirchgemeinde St. Niklaus.»

Dazu, dass dieser so schön ist, hat er seinen Teil beigetragen. «Ich bin hier daheim», sagt er über «seinen» Friedhof – und dies mit einem markanten Ostschweizer Dialekt, den er als Zeichen eines starken Charakters behalten hat, obwohl er schon lange in der Region lebt. Zuerst arbeitete er in Subingen als Gärtner, dann als Bestatter in Recherswil. «Als Bestatter ist man jeden Tag auf Abruf bereit, es ist ein sehr intensiver Beruf». blickt er zurück. «Als ich die Stelle des Friedhofgärtners hier in St. Niklaus ausgeschrieben sah, habe ich mich dafür beworben.» Das ist nun schon 16 Jahre her. Fast jede Woche hat Werner Engetschwiler hier auf dem Friedhof St. Niklaus jemanden beerdigt.

«Der Tod ist ein Teil des Lebens»

Zum Tod habe er ein unverkrampftes Verhältnis: «Für mich waren es die schönsten und bewegendsten Bestattungen, wenn es sich um Freunde handelte», sagt er. «Dann war ich der Letzte, der meinem toten Freund noch die Ehre erweisen durfte. Das waren auf der einen Seite sehr traurige, aber auch schöne Momente.» Und er fährt weiter: «Viele Leute haben Probleme damit, den Tod zu akzeptieren. Für mich ist der Tod ein Teil des Lebens. Ich habe oft gehört, dass jemand sagte, betet für mich, damit ich endlich sterben darf. Der Tod kann auch eine Erlösung sein.»

In schwierigen Momenten helfe ihm sein Glaube, sagt Engetschwiler. «Ich habe eine direkte Antenne zu Gott.» Die Machtkämpfe innerhalb und zwischen den Religionen verurteilt er scharf: «Für mich sind alle religiösen Richtungen gleichwertig und es gibt für alle nur einen Gott», meint er. «Ich finde es schlimm, dass ausgerechnet die Religionen im Namen Gottes Kriege führen.» Eigentlich hätte sich Werner Engetschwiler schon vor drei Jahren pensionieren lassen können. «Aber Friedhofsgärtner zu sein, das war für mich eine Berufung. Ich habe nie gesagt, ich muss arbeiten gehen. Ich habe es immer sehr gerne gemacht. Es hat mir sogar weh getan, als man mir sagte, ich werde pensioniert. Deshalb habe ich gebeten, noch etwas weiter arbeiten zu dürfen.» Sein Nachfolger Michael Tomal ist eingearbeitet.

Nun sei es an der Zeit aufzuhören, findet Werner Engetschwiler. Dass Ihm so viele Menschen persönlich danken wollten, das habe ihn total überrascht. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Engetschwiler aber nicht. Für kleinere Aufgaben und die Pflege des Gartens des ehemaligen Pfarrhauses wird er weiter zuständig sein.

Dieser Friedhof ist ein besonderer Kraftort

Volksdichter Josef Reinhart, Bundesrat Josef Munzinger und viele mächtige Solothurner, die es sich leisten konnten, haben sich auf teilweise prunkvollen Grabinschriften verewigen lassen. «So lange die Miete bezahlt wird, bleibt hier ein Grab bestehen. Bei manchen Gräbern hält auch der Denkmalschutz die schützende Hand darüber», weiss Engetschwiler. Und alle paar Minuten kommen Wanderer aus der Verenaschlucht bei der hübschen Kirche St. Niklaus vorbei und schauen sich die Inschriften an. «Es ist ein ganz besonderer Kraftort», kommentiert er. «Einfach der schönste Friedhof weitherum.»