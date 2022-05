Geld für Gläubiger Ein Cadillac brachte sogar 64'300 Franken: Das Solothurner Konkursamt und seine Online-Versteigerungen 476 Artikel hat das Konkursamt seit dem Start auf der Internetplattform Ricardo vor elf Jahren verkauft. Mittlerweile bewegt sich der Jahresumsatz im sechsstelligen Bereich. Überraschungen sind an der Tagesordnung. Daniela Deck Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Amtschef Martin Schmalz mit einem Mercedes, der aktuell auf Ricardo ausgeschrieben ist. Bruno Kissling

Lampen, Puppen, Ladeneinrichtungen, Pelzmäntel, Rollstühle und hauptsächlich Fahrzeuge: Beim Konkursamt Solothurn kommt virtuell allerhand unter den Hammer. Und: Unansehnliche Rostlauben können begehrt sein. Das beste Beispiel dafür sind Mofas. «Da bringt in letzter Zeit jedes einen Tausender, auch wenn der Zustand noch so schitter ist», sagt Christoph Studer.

Er ist verantwortlich für die Verwertung via Ricardo. Der Konkursbeamte schätzt das Onlineportal wegen dessen Bekanntheit und der unkomplizierten Handhabung. Studer sagt:

«Wir haben mit unseren Versteigerungen eine extreme Reichweite. 200 Gebote sind keine Seltenheit.»

«Ricardo ist für uns die beste Möglichkeit, Gegenstände breit zu verwerten», fügt er an – und das, obwohl die Plattform mit neun Prozent, maximal 190 Franken, am Erlös mitverdient. Versteigert werden auch Kuriositäten wie eine Schachtel mit 56 Globi-Büchern aus den Anfangsjahren des Warenhausmaskottchens.

Eine Schachtel mit 56 Globi-Büchern hat ein neues Zuhause gefunden. zvg zvg Der Überflieger: Für diesen Cadillac hat ein Zürcher 64'300 Franken bezahlt. zvg Der Pelzmantel war gar nicht gefragt und wurde schliesslich für 100 Franken verkauft. zvg zvg Mofas sind extrem gesucht. Unabhängig vom Zustand gehen sie für mindestens 1000 Franken weg. zvg zvg zvg zvg zvg

Einmal hochgeladen, erhielten die Gegenstände in Rekordzeit Gebote. «Ich mache für die Akten von jeder Auktion einen Screenshot und drucke diesen aus. Wenn ich vom Drucker an den Schreibtisch zurückkehre, sind oft erste Gebote eingegangen», sagt Studer. Sieben Tage lang laufen online die Versteigerungen in der Regel. Verkauft wird gegen Vorauszahlung oder Barzahlung beim Abholen. Besichtigt können die Gegenstände vor Ort werden.

Verkaufsrate von über 99 Prozent

Seit dem Start 2011 hat das Konkursamt via Ricardo 476 Gegenstände an den Mann respektive die Frau gebracht (Stand: 26. April). Die Rate abgeschlossener Verkäufe liegt bei sage und schreibe 99,7 Prozent, wie der Website des Amts zu entnehmen ist. Studer liefert dazu noch finanzielle Kennzahlen: In den letzten vier Jahren seien jeweils Umsätze zwischen 75'000 Franken und 174'000 Franken erzielt worden.

Umsatzzahlen Ricardo (in Franken) 2018: 157'790

2019: 75'606

2020: 89'157

2021: 173'725

2022: 28'256 (bis 26. April) Quelle: Konkursamt

Für die erfreuliche Entwicklung macht Christoph Studer nicht zuletzt die Ehrlichkeit bei der Ausschreibung verantwortlich:

«Wir sagen stets offen, dass wir nichts über die Vorgeschichte der Gegenstände wissen und keine Garantien für den Zustand der Ware geben können.»

Die Regeln für die Versteigerung sind denkbar einfach: Rechtlich muss der Gegenstand im sogenannt freihändigen Verkauf verwertet werden dürfen. Ausserdem soll damit wenigstens ein Erlös von 200 Franken erwirtschaftet werden. «Aufwand und Ertrag müssen in einem gesunden Verhältnis stehen», sagt Martin Schmalz, Chef des Konkursamtes.

Pelzmantel ist nicht gefragt, Cadillac hingegen sehr

Nicht, dass das Ziel beim Erlös immer erreicht wird. Gelegentlich wird der Marktwert bei der Inventarisierung falsch eingeschätzt. So geschehen zum Beispiel bei einem Pelzmantel, den das Konkursamt schliesslich für 100 Franken losschlug. Bekannt sei, dass mit elektronischen Geräten, besonders Fernsehern, und mit Möbeln heute kein Staat mehr zu machen ist, sagen Schmalz und Studer.

Neben Enttäuschungen erleben die Konkursbeamten immer wieder angenehme Überraschungen. Die bisher grösste: ein Cadillac, der 2018 für 64'300 Franken verkauft wurde. Studer erinnert sich: «Das war schon eine spezielle Geschichte: Der Mann, der für den Cadillac so viel Geld hingeblättert hat, hat das Auto nicht einmal vorgängig angeschaut – ausser, er war inkognito da, ohne sich bei uns zu melden.»

Käufer reisen sogar aus dem Ausland nach Oensingen

Das führt zur Frage, wer denn in Oensingen Konkursgegenstände kauft. Das seien Leute aus der ganzen Schweiz, sagt Studer. Teilweise würden sie sogar aus dem Ausland anreisen. Wir hatten schon Käufer aus Deutschland, Frankreich und sogar Polen.

Der Anhänger ist der nächste Kandidat des Solothurner Konkursamts für Ricardo. Bruno Kissling

Auch in der digitalisierten Welt von heute kann es vorkommen, dass Schnäppchenjäger zur Tür hereinmarschieren, mit dem Begehren, ein Auto oder E-Bike ab Platz kaufen zu wollen. «Da sind wir jeweils froh um das Argument, dass das Objekt auf Ricardo ausgeschrieben ist. Das verbessert den Erlös», sagt Studer.

Das ist ein wichtiges Argument, denn schliesslich gehört das Geld nicht dem Konkursamt, sondern den Gläubigern. Für Amtschef Martin Schmalz weckt die Versteigerung den Spieltrieb des Menschen:

«Es ist ansprechend, mit anderen um etwas zu wetteifern, und im Gegensatz zur guten alten Gant mit dem Hammer erreichen wir auf Ricardo viel mehr Leute.»

Übrigens hat auch Ricardo Grenzen. Waffen dürfen über die Plattform nicht verkauft werden. Dazu sichert sich das Konkursamt die Unterstützung spezialisierter Händler.

Solche Verkäufe seien selten, wie Studer erklärt: Bei der Inventarisierung ausgeschlagener Erbschaften – diese machen rund die Hälfte der Konkursfälle aus – würden gelegentlich Waffen gefunden. Doch die meisten seien wertlos und würden der Polizei zur Vernichtung übergeben.

Ebenfalls nicht möglich sei die Verwertung von WIR-Guthaben über Ricardo. «Die entsprechende Auktion wurde uns umgehend gelöscht», sagt Studer. Die Nachfrage habe ergeben, dass die Onlineplattform WIR mit Kryptowährungen gleichsetzt. Über die eigene Website habe man das WIR-Guthaben schliesslich losschlagen können.

