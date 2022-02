Fünfte Jahreszeit Wo gibt's 2022 Fasnacht? Die grosse Solothurner Übersicht für Narren und Närrinnen Die Pandemie drohte die zahlreichen Fasnachtsanlässe im Kanton Solothurn erneut zu verunmöglichen. Doch nach den neusten Lockerungen des Bundesrats dürfen die Fasnachtsliebhaber nun hoffen. Wo in welchem Umfang gefeiert wird, erfahren Sie hier. Marius Fellinger, Anja Neuenschwander, Béatrice Beyeler und David Kocher Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.02.2022, 17.17 Uhr

Die aktuelle Corona-Situation stellt die Komitees der Fasnachten in der Region Solothurn vor schwierige Entscheidungen. Hier erfahren Närrinnen und Narren, ob und wie welche Fasnacht 2022 stattfindet (wird laufend aktualisiert).

Das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (FUKO) hat bereits früh entschieden, sämtliche FUKO-Anlässe der Oltner Fasnacht 2022 abzusagen.

Keine Fasnacht in Olten: Hier vor der Stadtkirche sitzt der einzige und jeder Kälte trotzende Fasnächtler der Dreitannenstadt und harrt der Fasnacht, die nicht kommt. Bruno Kissling

Die Fasnachtsplakette 2022 allerdings ist produziert und kam Ende Dezember in den Verkauf. Die Plaketten können bei den Zünften und Guggen bezogen werden.

Im Gespräch mit dem Regionaljournal Aargau Solothurn zeigte sich Beat Loosli, Präsident der FUKO (Fasnachts- und Umzugs Komitee Olten), Anfang Februar zuversichtlich, dass die fünf- bis sechstausend Plaketten verkauft werden können. Da die Guggen für die verkauften Plaketten eine Provision erhalten, unterstütze man beim Kauf die Vereine direkt.

Eine normale Fasnacht werde es dieses Jahr aber trotz der angekündigten Lockerungen nicht geben, so Loosli. Dafür reiche schlicht die Zeit nicht. «Wir sind zwar dran», sagt er, man schaue, was noch möglich sei.

Doch: Für grössere Veranstaltungen «müssten wir die abgebrochene Koordination mit der Stadt, dem Kanton und der Polizei wieder aufnehmen. Das wird extrem knapp.» Hingegen ist er überzeugt, dass es kleinere Veranstaltungen geben wird, organisiert von Zünften oder Guggen. (Stand 4.2.)

Auch der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft in Solothurn (UNO) hat beschlossen, auf die beiden grossen Umzüge am 27. Februar und am 1. März 2022 zu verzichten. «Aufgrund der epidemiologischen Situation sowie wegen der gesundheitspolitischen Einschränkungen des Bundesrates», gab die UNO in einer Medienmitteilung bekannt. Auch der Kinderumzug ist abgesagt.

Ob die beliebte Gassenfasnacht, insbesondere am Samstag, 26. Februar, durchgeführt werden kann, ist noch unklar. Grünes Licht gibts nur, wenn die Zertifikatspflicht am Mittwoch, 16. Februar, definitiv fällt.

So sah Honolulu 2021 aus: Das fasnächtlich dekorierte Marronihäuschen auf dem Märetplatz. Tom Ulrich

Trotz der epidemiologischen Situation wurde an Hilari, am 13. Januar, die Fasnacht eingeläutet. Zwar zog die Narrenzunft nicht durch die Restaurants. Trotzdem passierte etwas in der Stadt.

Am 19. Januar dann eine weitere Absage: Pandemiebedingt fallen in diesem Jahr Höflisingen und Schnibamu erneut aus. Das teilen die Veranstalter mit. Sie hoffen, die beiden Anlässe 2023 wieder durchführen zu können. Es wäre dann die 30. Auflage des Schnibamus.

Anfang Februar gabs dann endlich positive Nachrichten: Per 3. Februar gab der Bundesrat erste Lockerungsschritte wie etwa die Beendigung der Quarantäne-Regel und der Homeoffice-Pflicht bekannt, mit weiteren möglichen Lockerungen in wenigen Wochen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Planung der Fasnacht.

Für reguläre Umzüge kamen diese Schritte aber zu spät. «Die meisten Zünfte und Gruppierungen haben Installationen für die Fasnachtsausstellung ‹Verchert22› gemacht und keine Wagen», erklärt Patrick Zimmermann, Ober Ober der UNO.

Umso grösser die Vorfreude auf das Alternativprogramm: Vom 24. Februar bis 2. März findet in und um die Solothurner Altstadt die Ausstellung ‹Verchert22› mit 14 Installationen und Wagen der Zünfte und Gruppierungen statt.

Auch weitere Fasnachtsveranstaltungen können nun durchgeführt werden. Am Freitag, 25. Februar und Samstag, 26. Februar findet in der Rythalle der Eleven-Maskenball statt und am Wochenende vom 26. und 27. Februar treten zwischen 11 und 18 Uhr verschiedene Solothurner Guggen in der Stadt auf.

Positive sieht man auch der Chesslete vom 24. Februar entgegen. Fällt die Zertifikatspflicht tatsächlich, so steht auch dem frühmorgentlichen Treiben in der Altstadt nichts im Weg. «Ich bin sehr optimistisch, dass die Chesslete durchgeführt werden kann», freut sich Oberchessler Marco Lupi. Ein weisses Chesslete-Hemd sei schliesslich schnell besorgt. (Stand 4.2.)

Es hatte sich bereits abgezeichnet: «Die Grenchner Fasnacht ist quasi abgesagt», erklärte Obernarr Patrick Meier Ende Dezember auf Anfrage. Zu diesem Zeitpunkt war erst der Kinderumzug und der grosse Umzug abgesagt. Noch vor Ende der ersten Januarwoche ist nun ein definitiver Entscheid gefallen: Der Vorstand der vereinigten Fasnachtszünfte hat beschlossen, alle offiziellen Fasnachtsanlässe restlos abzusagen.

Das Fasnachtdenkmal, das 2021 in Grenchen errichtet wurde. Andreas Toggweiler

«Angesichts der rasend steigenden Fallzahlen ist das der einzig vernünftige Entscheid»», sagt Obernarr Meier. Zum wiederholten Mal heisst es deshalb für Grenchen: kein Hilari, keine Chesslete, keine Schlüsselübergabe, kein Plausch, keine Proklamation, keine Guggennight, keine Schnitzelbänke in den Beizen, keine Goschennacht, keine Altersfasnacht, keine Strassenfasnacht, kein Ball im Baracoa, kein Kinderball im Parktheater und kein Böögg-Verbrennen.

Die Vorgaben von Stadt, Kanton und Bund seien eindeutig, heisst es auf der Website der Grenchner Fasnächtler. Mit normalen Aufwand lasse sich kein Anlass planen und durchführen. Die Kosten und vor allem der organisatorische Aufwand verbunden mit den 2G, 2G+ und 3G-Regeln seien schlicht nicht zu stemmen, heisst es weiter.

Damit aber trotz allem ein wenig fasnächtliche Stimmung in der Stadt aufkomme, will der Vorstand an den Schaufenster-Dekorationen überall in der Stadt festhalten. Der Coronarr wird wieder unter dem Stadtdach hinter Gitter gesetzt, so wie letztes Jahr, als Zeichen für die eingesperrte Fasnacht. Und auch heuer werde ein Fasnachtsdenkmal gestellt, wahrscheinlich an Hilari gegen Abend, sofern die Zeit reiche.

Und sollte sich wider Erwarten die Lage kurzfristig schlagartig verbessern und die Massnahmen aufgehoben werden? «Dann werden wir spontan etwas auf die Beine stellen, so viel ist sicher», sagt Obernarr Meier. «Aber ehrlich gesagt: Damit rechne ich nicht.» (Stand 7.1.)

In Bettlach sind offiziell der Kinderumzug und der Hilari abgesagt. Das teilt der Präsident der IG Fasnacht, Claudio Messner, auf Anfrage mit. Für alle anderen Veranstaltungen will man noch auf den Entscheid des Bundesrats Ende Januar warten. Heisst: für das «Gwösch», die «Höllefuehr», den «Mooreball» und das traditionelle «Böögverbrönne» besteht noch Hoffnung. Messner sagt: «Wir sind alle angefressene Fasnächtler und möchten, dass noch irgendetwas – wenn auch umgemodelt – stattfinden kann.» Auch für die Gugge «Krachwarzen» soll sich mindestens eine Gelegenheit bieten, das Eingeübte zu zeigen. (Stand 23.12.)

Gänzlich abgesagt ist die Fasnacht in Selzach. Die Vereinigung der Fasnachtszünfte Selzach (VFZ) habe aufgrund der neuen Pandemiebestimmungen entschieden, ihre Fasnachtsanlässe abzusagen, sagt deren Präsident Simon Hugi auf Anfrage. Und: Die VFZ geht nicht davon aus, dass die Massnahmen bis Ende Februar gelockert werden, wodurch Anlässe doch noch möglich würden. Von der Absage betroffen sind die «Chesslete», der Umzug und das «Böögverbrennen». «Die Anlässe würden fast alle draussen stattfinden. Aber es ist unter diesen Bedingungen fast unmöglich, die Bestimmungen einzuhalten», so Hugi. (Stand 23.12.)

Thal, Gäu, Niederamt

In Balsthal wurde im Dezember der Fasnachtsumzug abgesagt. In der aktuellen Situation mit den Auflagen sei es schwierig, Anlässe durchzuführen, kommentierte der Präsident der Fasnachtskommission Balsthal, Thomas Bloch, den Entscheid. «Für einen Umzug haben wir mit Zertifikatspflicht keine Chance.» Und mit der neuen Virusvariante werde es nicht einfacher. Bloch betonte: «Wir haben auch eine gewisse Vorbildfunktion und tragen eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit.»

Am 3. Februar verkündeten die Verantwortlichen der Fasnacht Bauschtu dann die frohe Botschaft: «Die Fasnacht findet statt!»

Mit einer Fasnacht light werden vom 24. bis 27. Februar verschiedene Anlässe, wie etwa der Kinderumzug am Samstag, 26. Februar, 14 Uhr durchgeführt.

Falls sich der Bundesrat Mitte Februar für eine längere Zertifikatspflicht entscheidet, gilt bei einigen Fasnachtsaktivitäten in Balsthal die 2G-plus-Regel. (Stand 4.2.)

Die «Speuzer Fasnacht» in Erlinsbach findet 2022 nicht statt: «Leider macht uns die Pandemie auch dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung und wir haben den Vernunftsentscheid getroffen, auch die Fasnacht 2022 in Speuz abzusagen», schreibt die FAKO Speuz in einer Medienmitteilung. Die Veranstalter sehen in der aktuellen Lage bei einem Anlass wie der Fasnacht im Moment «ein zu grosses Risiko für alle Beteiligten» und lassen verlauten, sie könnten als Veranstalter hinter der Organisation dieses Anlasses nicht mit gutem Gewissen stehen und hätten sich in Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung für eine Absage entschieden.

Trotzdem fand man in Erlinsbach eine Möglichkeit, fasnachtsbegeisterte Einwohnerinnen und Einwohner etwas aufzuheitern. Im Gespräch mit dem Regionaljournal Aargau Solothurn Anfang Februar erzählte OK-Präsidentin Stephanie Bernet, dass man die Gold-Pins, welche sonst 100 Franken kosten, dieses Jahr sogar verschenke. «Das Loch in der Kasse nehmen wir in Kauf, damit wir den Leuten eine Freude machen können», so Bernet. (Stand 4.2.)

Die Fasnacht in Hägendorf ist abgesagt. Das teilt die offizielle Vereinigung der Fasnachtscliquen und Zünfte, der «Root-Rat», auf seiner Website mit. Grund seien die Covid-Massnahmen: «Leider sind dadurch Auftritte in den Beizen, sowie Anlässe draussen nicht mehr wie geplant möglich», heisst es. Deshalb habe man an der «Root-Rat-Sitzung» vom 13. Dezember beschlossen, die geplante «Fasnacht-Light» abzusagen. Die Veranstalter hoffen aber, einen Anlass «in einer noch kleineren Ausführung» planen zu können. Das weitere Vorgehen werde der «Root-Rat» im Januar besprechen. (Stand 21.12.)

Das Lostorfer Fasnachtskomitee entschied bereits Ende Oktober, die Fasnacht 2022 abzusagen. «Aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation ist es uns nicht möglich, die Fasnacht Lostorf durchzuführen. Wir müssen schweren Herzens die Absage von allen Anlässen bekannt geben», schrieben die Veranstalter auf ihrer Website. Die Durchführung einer kleineren Ausgabe war laut OK-Präsident Martin Lehmann kein Thema: «Die verschiedenen Anlässe der ganzen Fasnacht greifen zu stark ineinander, als dass man einzelne davon hätte auslassen können.» (Stand 29.10.)

Im Moment ist in Egerkingen noch keine Veranstaltung abgesagt. «Wir hoffen grundsätzlich, die Fasnacht wie geplant durchführen zu können», sagt die Präsidentin des Naare Rot, Stefanie Vogel. Man sei sich aber bewusst, dass die Situation derzeit kritisch sei. Definitiv entscheiden werde man wohl erst Ende Januar. Vogel: «Ich denke, wir können flexibler planen, weil die Egerkinger Fasnacht nicht so gross ist wie jene in den Städten.» Man wolle aber solidarisch sein: «Wenn in den umliegenden Gemeinden alle Fasnachtsanlässe abgesagt werden, werden wir unsere Fasnacht nicht auf Biegen und Brechen durchführen.»

Nur der Umzug wurde bereits im Herbst gestrichen. Dieser hätte mit den Vorgaben nicht durchführt werden können, so Vogel. Ihr zufolge ist aber eine Alternative für rund 300 Personen (3G, gemäss BAG) im Freien geplant. «Dies wäre eine Art ‹Märitplatz› mit stehenden Umzugswagen und Guggenkonzerten.» Ob dieser stattfinden wird, ist aber noch offen. Die vom Naare Rot organisieren Anlässe fänden alle draussen mit 3G statt. Davon wären viele auch mit 2G umsetzbar, sagt Vogel. Geplant ist der «Naare Chlapf», die «Chesslete», die Kinderfasnachtsparty, der «Märitplatz» und das «Böög verbrönne». Ob die Beizenfasnacht stattfinden kann, ist noch unklar, da die Gruppen momentan 2G+ sein müssten. (Stand 30.12.)

In Wolfwil sind der Plaketten- und Laferizytigsverkauf, die Chesslete und ein «stehender» Fasnachtsumzug geplant, heisst es auf der Website. «Momentan sehen wir das als einzige Möglichkeit, die Fasnachtsanlässe noch durchführen können», sagt der Präsident der Wolfwiler Fasnachtsgesellschaft, Raphael Kissling auf Anfrage. Der Umzug soll unter Zertifikatspflicht in einem abgesperrten Bereich auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle stattfinden. Vorgesehen ist, dass die Umzugswagen stehen, während die Besucher zirkulieren und die Wagen bestaunen. Ob der Umzug in dieser Form durchgeführt wird, werde Ende Januar entschieden, aktuell fehle noch die Bewilligung der Gemeinde.

Nicht weiter geplant würden dagegen die Strassenfasnacht, der Kindermaskenball, der Maskenball, der Seniorenball. die «Uslumpete», sowie die beiden Schnitzelbankauftritte. Die Fasnachtsgesellschaft lässt sich aber ein Türchen offen: «Wir sind aber weiterhin offen und gewillt, Veranstaltungen wieder in die Planung aufzunehmen, falls es die Lage zulässt.» Ende Januar soll ein definitiver Entscheid fallen. Kissling betont jedoch, dass eine sichere Fasnacht an oberster Stelle stehe. Falls sich die Lage weiter verschlechtere, wolle man nicht stur an den jetzigen Plänen festhalten. «Aber wir möchten den Fasnachtsgeist möglichst lange aufrechterhalten.» (Stand 22.12.)

«Mit viel Bedauern, schweren Herzens und vielen tränenden Augen müssen wir hiermit sämtliche Fasnachts-Anlässe in Kestenholz absagen.» Das schreibt die FAKO Kestenholz auf einem Flugblatt. Auch die Vereins-GV respektive der Hilari-Anlass der IG Fasnacht Kestenholz vom 28. Januar fällt der Pandemie zum Opfer. Es wird bereits ein neues Datum bekannt gegeben: Der 31. Juli 2022. (Stand 14.1)

Auch das Fasnachtskomitee Schliimschiisser Matzendorf konnte mit dem Bundesratsentscheid vom 2. Februar ihre Fasnachtsplanung finalisieren. Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, stehen nun Gastwirtschaft, Barbetrieb, Schnitzelbänke und Guggenmusik auf dem Programm.

Für die Fasnachtsparty und den Fasnachtsball liess man sich in Matzendorf etwas spezielles einfallen und verschob diese kurzerhand auf den 22. und 23. April. Die restlichen Anlässe bleiben abgesagt, was sich aber je nach Entscheid des Bundesrates vom 16. Februar noch ändern könne, wie die Schliimschiisser mitteilten. (Stand 4.2.)

Ob die Guldentaler Fasnacht 2022 durchgeführt werden kann, entscheide man Ende Januar mit dem Bundesratsentscheid, sagt der Präsident des Fasnachtskomitees, Roger Walter. Bis dahin läuft die Planung für sämtliche Anlässe (Hilari, Chesslete, Fasnachtsumzug und Böög verbrönne) weiter. Auf dem Areal der Turnhalle Brühl soll zudem ein Fasnachtsdörfli entstehen. (Stand 23.12.)

In Neuendorf plant der FARA (Fasnachtsrat) ein zweitägiges Fasnachtsprogramm. Am Donnerstag, 24. Februar, steht zuerst die Chesslete an und zwei Tage später, am Samstag, 26. Februar, folgt das Fasnachtsfest mit Festwirtschaft und Unterhaltung. Abhängig von der weiteren Entscheidung des Bundesrats findet das Fasnachtsfest mit 2G-plus statt. (Stand 4.2.)

Das Narrenkomitee «Schnapslochgeister» in Welschenrohr hat beschlossen, den Fasnachtssamstag nicht durchzuführen. Je nach Pandemie-Situation finden die Kinderchesslete am Mittwochabend und die Kinderfasnacht mit Maskenball am Donnerstagnachmittag statt. (Stand 23.12.)

Lebern, Bucheggberg, Wasseramt

Aus Bellach melden die Schwarzmeerfrösch Bäuch für den Hilari, dass sie etwas Fasnachtsfeeling im Dorf versprühen wollen, obwohl die Bäucherfasnacht und die Frosch-Fuer abgesagt werden mussten. Am Hilari-Abend wurde beim Schulhaus die Fasnachtslaterne aufgehängt. Und an den Dorfeingängen grüsst nun nicht das Schild Bellach sondern «Bäuch». (Stand 14.1)

In Biberist laufen die Vorbereitungen für die Fasnacht – doch nicht alle Anlässe können stattfinden. Der Hilari, der die Fasnachtszeit eröffnet, ist für 2022 abgesagt. Auch der Umzug wird nicht stattfinden: Der Kanton werde diese Fasnacht keine Umzüge in normalem Rahmen bewilligen, meint Obernarr Jan Düscher. Statt des Umzugs plane man Platzkonzerte der Guggenmusiken im Dorf verteilt. Abgesagt ist auch der Kindermaskenball. Die restlichen Anlässe wolle man versuchen, normal durchzuführen. Es sei für jeden Anlass ein Alternativprogramm geplant, falls die Covid-Massnahmen die übliche Durchführung verhindern. (Stand 22.12.)

Der Hilari in Bolken wurde abgesagt. Die Chesslete am 24. Februar soll draussen stattfinden können, sagte die Präsidentin des Vereins Prisma, Dascha Heigl, im Dezember. Der legendäre Maskenball in der aufwendig dekorierten Mehrzweckhalle wird diese Fasnacht jedoch ausfallen. Zu gross wäre der Aufwand, so Heigl. Ob das Böög Verbrönne am 2. März durchgeführt werden könne, sei noch nicht klar. (Stand 14.1)

In Deitingen haben am Hilari die Guggen Chäslochbrätscher und Brummmbachsumpfer aus Horriwil auf dem Dorfplatz gespielt. Die Chäslochbrätscher präsentierten dabei ihre neuen Kostüme. Nach einem «Mini-Umzug» wurde auf dem Dorfplatz die Laterne aufgehängt. Danach gabs ein Platzkonzert mit BBS aus Horriwil und den Chäslochbrätschern.

Hilari 2022 Deitingen: Ab auf die Insel mit den Gemeindebehörden. Hanspeter Bärtschi

Der Kindermaskenball und Maskenball finden voraussichtlich unter 2G+ statt. Ob der Umzug stattfinden wird, steht noch nicht fest. (Stand 14.1)

Anlässlich der neuen Auflagen des Bundes, verlegte die Derendinger Gugge Ämmekracher ihre Proben nach draussen. «Wir sind guter Hoffnung, dass die Fasnacht in irgendeinem Rahmen stattfinden kann», sagte die musikalische Leiterin Lilian Müller im Dezember.

In Derendingen wurde im vergangenen Jahr die Proklamation über Social Media verlesen. In diesem Jahr ging es wieder live zur Sache, wenn auch in kleinem und nicht öffentlichem Rahmen. Um 19.15 Uhr versammelten sich am Hilari die Mitglieder der Gugge Ämmekracher, der Herregääger-Zunft und Gemeindepräsident Roger Spichiger an der Emme beim Blockhaus der Bürgergemeinde. Nach der musikalischen Einstimmung durch die Ämmekracher wurde die Proklamation verlesen und dem Gemeindepräsidenten der Schlüssel abgenommen. (Stand 14.1.)

In Kriegstetten war die Öffentlichkeit nicht zum Hilari-Anlass eingeladen. Chräbszunft, Gemeindevertreterinnen und -vertreter und die Laternenmaler trafen sich beim Zunflokal neben der Gemeindeverwaltung, wo sie draussen ein reduziertes Hilari-Programm absolvierten. Zunftmeister Kurt Steiner begrüsste die Anwesenden und setzte Ober Daniel Affolter ein. Es folgte die Schlüsselübergabe. Nach dem Laudatio des Obers wurden die Laternen enthüllt.

Die Chesslete am Schmutzigen Donnerstag mit den Schulen will man ebenfalls durchführen. Das Risottoessen und die Beizenfasnacht können aber nicht stattfinden. Die Guggen spielen voraussichtlich am Freitagabend draussen mit Schutzkonzept und Sitzplätzen für das Publikum. Die Bänklete am Samstag ist mangels Teilnehmer abgesagt, auch der Umzug am Sonntag ist nicht durchführbar. Und auch die Bööge-Party findet nicht statt: Der Aufwand mit der Dekoration sei zu gross, meint Steiner. (Stand 14.1)

Am Hilari-Abend in Luterbach war es einfach anders. Zur Einweihung der neuen Zunft Laterne der Strümpfli Zunft trafen traf man sich im ganz kleinen Rahmen beim Gemeindehaus. Unter den Klängen der Bauki`s aus Kriegstetten wurde die Laterne angezündet und eingeweiht. Es wurde kein Obernarr eingesetzt für die närrische Zeit in Luterbach. Für die Dorffasnacht Ende Februar bestehe noch eine kleine Hoffnung, dass eventuell der eine oder andere Anlass durchgeführt werden kann, wenn es die aktuelle Situation zulässt. (Stand 14.1)

Flexibilität ist das Stichwort der kommenden Fasnacht – auch in Lüterkofen. Den Maskenball am 5. März 2022, die Chesslete und den Kindermaskenball möchte man, wenn möglich, durchführen: «Wir versuchen auf alle Eventualitäten gefasst zu sein», schreibt OK-Präsident Patrick Bietenharder. Die Planungen seien momentan im Stand-By-Modus. Ende Januar wolle man dann endgültig entscheiden, ob die Anlässe durchgeführt werden können. (Stand 22.12.)

Pünktlich um 19.01 Uhr begann das Hilari-Programm auf dem Rolf-Sauser-Platz. Die Oeschzunft, das heisst Ober Ruedi Schnider, erhielt vom Gemeindepräsidenten Hans-Ruedi Ingold den Dorfschlüssel überreicht. Die Guggen Baukis, Oeschschränzer und BBS veranstalteten ein richtiges Narrenkonzert. Nun können die Narren im Dorf regieren.

In Subingen will man das volle Fasnachtsprogramm durchführen, hiess es Ende Dezember. Notfalls werde man die Veranstaltungen mit 2G durchführen. Für die Chessler-Night, die Chesslete, an der auch die Schule teilnimmt, den Feuerwehrball sowie den Kindermaskenball stecken die Zünftler mitten in den Planungen. (Stand 14.1)

Alles ist immer im Moment anders und schwer planbar. Doch gewisse Traditionen gegen das grösste Virus, Fasnacht 2022, hat auch Covid keine Chance. Pünktlich um 18 Uhr zündeten die Provinznarren Zuchu und Sans Gêne am Hilari die grosse Laterne im Gemeindekreisel an. Nach einem kurzen und kleinen Apéro gemäss den Auflagen des kleineren Virus zogen sich die Zünfte in ihre Stammlokale zurück, wo sie intern die Fasnacht 2022 einläuteten.

In Zuchwil schlägt die ungewisse Situation auf die Stimmung, meinte Obernarr Christoph Ischi im Dezember. Die Planungen werden zwar fortgeführt, etwas konkretes könne man aber noch nicht anstreben. (Stand 14.1)

Schwarzbubenland

«Wir bleiben auf Kurs und halten im Moment an unseren Plänen fest», sagt der Präsident des Fasnachtskomitees der «Fasnacht Hirzebach», Claudio Spaar, auf Anfrage. Deshalb habe man offiziell noch keine Veranstaltung abgesagt. Einzig der Hilari, der von der Guggenmusik organisiert wird, fällt aus. «Wir hoffen, dass sich die Lage in den nächsten Wochen noch verbessert. In zwei Monaten kann sich noch vieles ändern.»

Geplant sind in «Hirzebach» aktuell die «Chesslete» am Schmutzigen Donnerstag, der Auftritt der Guggenmusik, die Kinderfasnacht sowie der Sternenmarsch mit anschliessendem Guggenkonzert am Abend. Ebenfalls geplant sind der Fasnachtsumzug am Samstag und der Verkauf der Fasnachtsplakette. Das Fasnachtskomitee werde voraussichtlich in der zweiten Januarwoche einen definitiven Entscheid fällen, welche Veranstaltungen durchgeführt werden und welche nicht, sagt Spaar.

Das Fasnachtskomitee habe auch einen Plan B, falls es aufgrund der Massnahmen sein Programm einschränken müsse, so Spaar. «Je nach dem könnten wir zum Beispiel den Umzug mit Zertifikatspflicht oder abgetrennten Sektoren durchführen», sagt er. «Irgendetwas werden wir also sicher machen.» Im Moment sei es für die Streichung des Umzugs definitiv zu früh, sagt er und fügt an: «Wir machen so lange weiter, wie die Situation es uns erlaubt.» (Stand 24.12.)

Bis Redaktionsschluss konnte vom Fasnachtskomitee Nuglar - St. Pantaleon niemand für eine aktuelle Stellungnahme erreicht werden.

Das Fasnachtskomitee Dornach hat noch keine seiner geplanten Veranstaltungen abgesagt. Definitiv entschieden werde am 12. Januar. «Es wäre zu früh, jetzt schon alles abzusagen», sagt der Präsident, Benjamin Jutzi, auf Anfrage. Geplant ist, dass das Guggekonzert unter freiem Himmel stattfinden soll, entweder als 2G- oder als 3G-Anlass. Laut Jutzi gibt es mehrere Varianten, eine davon ist, das Konzert auf dem Swissmetall-Areal durchzuführen. «Das steht aber noch in den Sternen.» «Stark auf der Kippe» steht laut Jutzi indes der geplante Umzug: «Da muss man realistisch sein», mit Zertifikatspflicht sei dieser kaum möglich. Der Aufwand wäre zu gross. Auch die Schulfasnacht finde voraussichtlich nicht statt. Das Fasnachtsfeuer sollte wiederum machbar sein, so Jutzi. (Stand 31.12.)

