Fünfte Jahreszeit Fasnacht 2022 im Kanton Solothurn: Die grosse Übersicht für alle Narren und Närrinnen Die Pandemie drohte die zahlreichen Fasnachtsanlässe im Kanton Solothurn erneut zu verunmöglichen. Doch nach den jünsten Lockerungen steht der Fasnacht 2022 nichts mehr im Weg. Wo in welchem Umfang gefeiert wird, erfahren Sie in dieser laufend aktualisierten Übersicht. David Kocher Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.02.2022, 16.47 Uhr

Die Entwicklung der Corona-Pandemie stellte die Komitees der Fasnachten in der Region Solothurn vor schwierige Entscheidungen. Hier erfahren Närrinnen und Narren, ob und wie 2022 eine Fasnacht stattfindet.

Das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (FUKO) hatte bereits früh entschieden, sämtliche FUKO-Anlässe der Oltner Fasnacht 2022 abzusagen. Für den Samstag, 26. Februar, organisiert die Guggi-Zunft nun eine Party in der Schützi Olten ab 20.30 Uhr. «The Show must go on» von Fasnächtlern für Fasnächtler; Vorverkauf seit 18. Februar über eventfrog.ch. Nur Kostümierte haben Eintritt, die Besucherzahl ist begrenzt. Mit Guggen und Sängercliquen.

Keine Fasnacht in Olten: Hier vor der Stadtkirche sitzt der einzige und jeder Kälte trotzende Fasnächtler der Dreitannenstadt und harrt der Fasnacht, die nicht kommt. Bruno Kissling

Die Fasnachtsplakette 2022 kann bei den Zünften und Guggen bezogen werden. Im Gespräch mit dem Regionaljournal Aargau Solothurn zeigte sich Beat Loosli, Präsident der FUKO (Fasnachts- und Umzugs Komitee Olten), Anfang Februar zuversichtlich, dass die fünf- bis sechstausend Plaketten verkauft werden können. Da die Guggen für die verkauften Plaketten eine Provision erhalten, unterstütze man beim Kauf die Vereine direkt.

Wie im Jahr zuvor führt die FUKO nun erneut eine Schaufensterausstellung beim Kunstmuseum Olten durch. Durch die aktuellen Lockerungsschritte kann die Vernissage am Mittwoch, 23. Februar, von 18.00 bis 19.30 Uhr mit einem Apéro gefeiert werden. Eingladen seien «ZunftmeisterInnen / PräsidentenInnen sowie alle Mitgliedern der Zünfte, Cliquen und Guggen», wie der FUKO-Rat am Sonntag, 20. Februar, mitteilte. (Stand 21.2.)

Auch der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft in Solothurn (UNO) hat beschlossen, auf die beiden grossen Umzüge am 27. Februar und am 1. März 2022 zu verzichten.

Zwar wurden Anfang Februar Lockerungen bekannt gegeben, doch für reguläre Umzüge kamen diese Schritte zu spät. «Die meisten Zünfte und Gruppierungen haben Installationen für die Fasnachtsausstellung ‹Verchert22› gemacht und keine Wagen», erklärte Patrick Zimmermann, Ober Ober der UNO. Dafür können viele verschiedene Fasnachtsanlässe durchgeführt werden:

Mittwoch, 23 Februar:

Die Chinderchesslete beginnt um 15 Uhr auf dem Dornacherplatz.

Donnerstag, 24. Februar:

Die Chesslete startete um 5 Uhr in der Früh im gewohnten Rahmen auf dem Friedhofplatz. Danach wird in verschiedenen Lokalen die traditionelle Mehlsuppe ausgegeben.

Am Schmutzigen Donnerstag startet auch die Fasnachsausstellung Verchert 22, die bis Mittwoch, 2. März, dauert. An verschiedenen Plätzen können Installationen und Wägen der verschiedenen Fasnachtszünfte und -gruppierungen betrachtet werden. Ausserdem sind diverse Schaufenster in der Innenstadt geschmückt.

Nach der Proklamation um 14.30 Uhr organisiert die Narrenzunft Honolulu als Ersatz für die abgesagten Umzüge einen Rundgang durch die Altstadt. «Gross und Klein sind eingeladen, sich kostümiert spontan diesem kleinen Umzug anzuschliessen und mit auf den Rundgang zu kommen», so die Narrenzunft.

So sah Honolulu 2021 aus: Das fasnächtlich dekorierte Marronihäuschen auf dem Märetplatz. Tom Ulrich

Samstag, 26. Februar:

Zehn Solothurner Guggen geben zwischen 11 und 18 Uhr auf Plätzen in der Stadt ihr musikalisches Können zum Besten. Ebenfalls von 11 bis 18 Uhr bieten verschiedene Zünfte und Gruppierungen an ihren Installationen Speis und Trank an.

Gegen Abend, von 18 bis 19.30 Uhr, treten auf dem Riedholzplatz Schnitzelbankgruppen auf. Mit dabei: Ambassadore-Bäse, Stedtlischiisser, Rampesöi und Johnny&Friends.

Sonntag, 27. Februar:

Am Sonntag sind ebenfalls die Guggenmusiken unterwegs und zwar von 11 bis 18 Uhr. Auch gibt bei den Installationen wieder etwas zu Essen und zu Trinken. Von 17 bis 18.30 Uhr treten auch die Schnitzelbankgruppen wieder auf dem Riedholzplatz auf.

Die Zunft Hudibras-Chutze organisiert um 17 Uhr auf dem Märetplatz eine Konfettischlacht.

Mittwoch, 2. März:

Um 20 Uhr beginnt das Bööggverbrönne auf dem Märetplatz, danach folgt die Närrische Abdankung in den Restaurants Wirthen, Roter Turm und Alter Stephan.

Zudem finden noch weitere kleinere Aktivitäten und Anlässe, wie etwa der Fasnachtsmäret in der Jugi, verschiedene Maskenbälle und Fasnachtspartys die Gassenfasnacht statt. Mehr dazu im Übersichtsartikel über die Fasnacht in Solothurn. (Stand 21.2.)

«Die Grenchner Fasnacht ist quasi abgesagt», hatte Obernarr Patrick Meier Ende Dezember erklärt und auch der Vorstand der vereinigten Fasnachtszünfte hatte Anfang Januar beschlossen, alle offiziellen Fasnachtsanlässe restlos abzusagen.

Doch mit den Lockerungsschritten war auch in Grenchen klar: Die Fasnacht wird doch noch durchgeführt. So wurde schnell noch ein «Light»-Programm für die Fasnacht 2022 geplant, das am Abend vom Montag, 21. Februar, veröffentlicht wurde.

Das Fasnachtdenkmal, das 2021 in Grenchen errichtet wurde. Andreas Toggweiler

In Grenchen steht nun folgendes auf dem Fasnachtsprogramm: Donnerstag, 24. Februar: Chesslete um 5 Uhr, mit Treffpunkt beim Südbahnhof und anschliessender Mehlsuppe. Ab 19.30 Uhr steht die Beizenfasnacht mit Guggenmusik in diversen Beizen an.

Für Freitag, 25. Februar, ist ein Fasnachtsball im Parktheater geplant. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr und steht nur für Kostümierte offen. Tickets im Vorverkauf über die Zünfte.

Am Samstag, 26. Februar, stehen die Guggen im Zentrum: Am Guggen-Day auf dem Marktplatz gibt es ab 14.30 Uhr Guggenkonzerte und Partymusik mit DJ Horse. Ausserdem gibt es Barbetrieb, Verpflegungsstände und einen kleinen Rummelplatz.

Am Sonntag, 27. Februar, steht die Strassenfasnacht im Stadtzentrum ab 14 Uhr an. Das anschliessende Böögverbrenenn findet um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. (Stand 22.2.)

Claudio Messmer, der Präsident der IG Fasnacht, hat gute Nachrichten für alle Fasnächtler: Auch in Bettlach wurde ein spontanes Fasnachtsprogramm geplant, bei dem Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sicher auf ihre Kosten kommen. Auf Anfrage stellte Messmer das Bettlacher Fasnachtsprogramm vor:

Am Donnerstag, 24. Februar, wird wie gewohnt die Chesslete stattfinden. Start ist 5 Uhr beim Dorfplatz. «Anschliessend gibt es Mehlsuppe und Wienerli in der Turnhalle», so Messmer.

Für Samstag, 26. Februar, ist eine Party auf dem Schulhausareal geplant. Ab 17 Uhr gibts im Festzelt drei Guggen und Schnitzelbänke zu geniessen. Auch für Verpflegung wird gesorgt sein.

Am Sonntag, 27. Februar, steht schliesslich noch das Böögverbrennen im Schützenhaus Bettlach um 19.19 Uhr an. (Stand 22.2.)

«Fasnacht ohne Chesslete ist einfach keine Fasnacht und deshalb haben wir uns entschieden, die Chesslete doch noch durchzuführen.», teilt Simon Hugi, Präsident der Vereinigung der Fasnachtszünfte Selzach (VFZ) auf Anfrage mit. Die Chesslete beginnt am Donnerstag, 24. Februar, um 5.01 Uhr beim Pfarreizentrum und endet beim Restaurant Rössli, wo anschliessend auch die traditionelle Mehlsuppe verköstigt wird.

«Für die Fasnachtszünfte war schon vor der Aufhebung der Coronamassnahmen klar, dass sie etwas machen wollen,» so Hugi. Zuerst war geplant gewesen, den Anlass auf einem abgesperrten Gelände per Zertifikatspflicht durchzuführen. Doch nun kann am Samstag, 26. Februar, beim Schulhaus 1 (Turnerweg 1) eine Platz Guggete stattfinden. «Sie wird durch unsere Guggen und Fasnachtzünfte durchgeführt», erzählt Hugi. Start ist um 14 Uhr. (Stand 22.2.)

Thal, Gäu, Niederamt

Obwohl bereits im Dezember der Fasnachtsumzug in Balsthal abgesagt wurde, verkündeten die Verantwortlichen der Fasnacht Bauschtu dann am 3. Februar die frohe Botschaft: «Die Fasnacht findet statt!»

Der Fasnachtsspass beginnt am Donnerstag, 24. Februar, mit der Chesslete um 4.59 Uhr vor dem «Inseli». Die Chinderchesslete startet am gleichen Ort um 18 Uhr. Am Abend erfolgt der Fasnachtsauftakt in den Fasnachtsbeizen und Guggen treten im Dorf auf.

Für den Freitag, 25. Februar, gibt es von 11 bis 21 Uhr ein Fasnachtgsminigolf im Moos. In der Bar Louis XIV gibt es ab 17 Uhr Party mit dem Motto «Hexennacht im Zauberwald». Ab 20 Uhr stehen in den Fasnachtsbeizen Schnitzelbänke auf den Programm.

Am Samstag, 26. Februar, können die Kleinen in der «Eintracht» und beim «Bingo Bongo» am Kinderschminken teilnehmen. Ebenfalls ist wieder Fasnachtsminigolf von 11 bis 21 Uhr geplant. Um 14 Uhr findet der Kinderumzug vor dem «Inseli» statt. Am Abend gibt es wieder verschiedene Partys: Ab 17 Uhr im Louis XIV, und ab 20 Uhr Schnitzelbanksingen in den Fasnachtsbeizen, Party im Pub und mit den Guggen im Dorf.

Am Sonntag, 27. Februar, gibt es ein Fasnachtszmittag in den Beizen und bis 14 Uhr erneut Fasnachtsminigolf. Um 14 Uhr findet wieder das Kinderschminken statt und Fasnachtsgrilladen beim FC-Hüsli. Ab 19.30 Uhr beginnt in den Fasnachtsbeizen die Uslumpete. (Stand 22.2.)

Zwar hatte das Fasnachtskomitee Speuz ihre Anlässe bereits abgesagt, doch wurde man durch die Lockerungsschritte des Bundesrates überrumpelt. Nun wird für den Samstag, 26. Februar, auf dem Dorfplatz eine Spontanausgabe geplant. Bei der «Dorfplatz-Brätschete» gibt es von 17 bis 22 Uhr Bars, Verpflegungsmöglichkeiten und eine Bühne mit Guggen. (Stand 21.2.)

Auch in Hägendorf war die Fasnacht mit Blick auf die Anfang Jahr geltenden Massnahmen eigentlich abgesagt. Doch der Verein Root-Rat organisierte auch hier kurzfristigen Ersatz. So findet auf dem Dorfplatz vom 24. bis 26. Februar eine Openair-Fasnacht statt. Jeweils ab 13.19 Uhr, am Donnerstag bis 20 Uhr und Freitag sowie Samstag bis um 23 Uhr gibt es Barbetrieb mit Auftritten der Guggenmusik an Donnerstag und Samstag.

Auch die Chesslete findet statt und startet wie gewohnt um 5.00 Uhr. (Stand 21.2.)

Das Lostorfer Fasnachtskomitee entschied bereits Ende Oktober, die Fasnacht 2022 abzusagen. «Aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation ist es uns nicht möglich, die Fasnacht Lostorf durchzuführen. Wir müssen schweren Herzens die Absage von allen Anlässen bekannt geben», schrieben die Veranstalter auf ihrer Website.

Die Durchführung einer kleineren Ausgabe war laut OK-Präsident Martin Lehmann kein Thema: «Die verschiedenen Anlässe der ganzen Fasnacht greifen zu stark ineinander, als dass man einzelne davon hätte auslassen können.» (Stand 29.10.)

Am Donnerstag, 24. Februar 2022 treten «Dr. Eimoolig» (Schnitzelbänke), Chappurigines Kappel (Guggenmusik), «Bränte Zunft zu Kappel» (Schnitzelbänke) und «Emanze Gift» aus Trimbach (Schnitzelbänke) zuerst im Restaurant Kreuz ab 20 Uhr und später im Restaurant Linde ab 21.30 Uhr auf. (Stand 21.2.)

In Egerkingen wurden – ausser dem Umzug – keine Veranstaltung abgesagt. So steht für Egerkingen ein umfangreiches Fasnachtsprogramm an:

Bereits am Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr beginnt die Fasnachtszeit mit dem Naarechlapf auf dem Festareal Mühlematt. Kurz darauf folgt am Donnerstag, 24. Februar, 5 Uhr die Chesslete beim Kornhausplatz. Um 14 Uhr folgt die Chinderfasnacht beim Festareal Mühlematt und um 17 Uhr gleichenorts die Iheizete.

Am Freitag, 25. Februar, findet ab 19 Uhr das «Chräie-Air», ein Maskenball mit Barbetrieb, auf dem Mühlemattareal statt. Es ist als Alternative zum traditionellen «Chräieball» gedacht.

Für Samstag, 26. Februar, ist ein Fasnachts-Märet auf dem Mühlemattareal vorgesehen. Es warten die Umzugswagen, Guggenkonzerte und der Kindermaskenball. Am Abend lockt die Beizenfasnacht.

Am Sonntag, 27. Februar, findet um 10 Uhr in der Kirche St. Martin statt. Am Dienstag, 1. März, gehts in den Fasnachtsendspurt: Um 14 Uhr wird im Gasthof von Arx die Seniorenfasnacht durchgeführt und um 19 Uhr schliesslich der «Böögg» verbrannt. (Stand 22.2.)

Am Donnerstag, 24. Februar, startet die Chesslete um 5.00 Uhr beim Schulhaus Salzmatt. Am Freitag, 25. Februar, steht ab 19.19 Uhr, das Fasnachtsdorf (Salzmatt) auf dem Programm.

Für Sonntag, 27. Februar, ist um 11.11 Uhr die Familien-Fasnacht (Salzmatt) geplant.

Am Dienstag, 1. März, endet die Fasnacht um 19.19 Uhr mit dem Böögverbrennen (Raiffeisen). (Stand 21.2.)

In Wolfwil startet die Chesslete am Donnerstag, 24. Februar, um 5 Uhr bei der Gemeindeverwaltung. Um 9 Uhr folgt die Chinderchesslete am gleichen Ort.

Am Sonntag, 27. Februar, findet bei der Mehrzweckhalle in Wolfwil ab 12 Uhr ein «stehender» Umzug statt. Dabei bleiben die Guggen, Cliquen und Wagen an ihrer Stelle stehen und stattdessen bewegen sich die Besucherinnen und Besucher um diese. Am Abend folgt die Beizenfasnacht. (Stand 22.2.)

Auch in Kestenholz wurde nach einer ersten Absage der Fasnachts-Anlässe doch noch ein kleines Fasnachtsprogramm organisiert. So findet am Schmutzigen Donnerstag die Chesslete um 4 Uhr statt.

Am Samstag, 26. Februar, organisiert die Gugge Chöpfli-Vielharmoniker ab 15 Uhr das «Böögverbrönne». Der «Böög» selbst wird etwa um 18 Uhr verbrannt. (Stand 22.2)

Auch das Fasnachtskomitee Schliimschiisser Matzendorf konnte mit dem Bundesratsentscheid ihre Fasnachtsplanung finalisieren. Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, stehen nun nach der Chesslete um 5.01 Uhr Gastwirtschaft, Barbetrieb, Schnitzelbänke und Guggenmusik auf dem Programm. Beim Coop ist ein Fasnachts-Openair geplant und die Schnitzelbankgruppe Jammerchatz zirkuliert in den Restaurants.

Für die Fasnachtsparty und den Fasnachtsball liess man sich in Matzendorf etwas Spezielles einfallen und verschob diese kurzerhand auf den 22. und 23. April: So findet am Freitag, 22. April, ab 20 Uhr die Fasnachtsparty im Sternensaal statt und am Samstag, 23. April, um 19 Uhr der Fasnachtsball, ebenfalls im Sternensaal. (Stand 22.2.)

Die Guldentaler-Fasnacht findet statt. Am Mittwoch, 23. Februar, beginnt um 17 Uhr die Chinderchesslete bei der Turnhalle Brühl. Für Donnerstag, 24. Februar, ist die traditionelle Chesslete um 5 Uhr vorgesehen und von 13 bis 19 Uhr ein Kindermaskenball in der Turnhalle Brühl.

Am Freitag, 25. Februar, steht ab 20 Uhr die grosse Fasnachtsparty, ebenfalls in der Turnhalle Brühl, stat. Am Samstag, 26. Februar, findet gleichenorts ab 19.30 Uhr der Maskenball statt.

Für Sonntag, 27. Februar, gibt es bei der Kätzlimatt ab 18 Uhr eine Outdoor-Bar und um 19.30 Uhr das «Böögverbrönne». (Stand 22.2.)

In Neuendorf plant der FARA (Fasnachtsrat) ein zweitägiges Fasnachtsprogramm. Am Donnerstag, 24. Februar, steht zuerst die Chesslete um 5 Uhr morgens an und zwei Tage später, am Samstag, 26. Februar, folgt das Fasnachtsfest mit Festwirtschaft und Unterhaltung. Von 12 bis 19 Uhr wird in der Dorfhalle unter dem Motto «Schottisch ghüslet» gefeiert. (Stand 22.2.)

Auch im Welschenrohr kann man sich dank der aufgehobenen Covid-Massnahmen über ein Fasnachtsfest freuen. Am Mittwoch, 23. Februar, trifft man sich um 18 Uhr beim Rosetta-Gebäude zur Muki-Vaki-Chesslete.

Am Samstag, 26. Februar, ist nun tatsächlich ein Fasnachtsumzug geplant. Start ist um 13.15 Uhr bei der «Chalenbrugg». Das Komitee hat bekannt gegeben, dass alle – egal ob mit oder ohne Wagen – zum mitlaufen eingeladen sind. (Stand 22.2.)

Lebern, Bucheggberg, Wasseramt

Am Donnerstag, 24. Februar, startet um 6.06 Uhr die Chesslete mit Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle. Die Chesslete wird von der Guggenmusik Wasserflöh begleitet. Im Anschluss gibt es Mehlsuppe und ein kleines «Z’Morge» für die Kinder. (Stand 21.2.)

In Bellach wurden alle Fasnachtsanlässe abgesagt. «Wir sind offen für Auftritte, wenn noch Guggen gesucht werden», erklärt Tobias Kölliker, der Ober der Schwarzmeerfrösch Bäuch. (Stand 11.2.)

Am Donnerstag, 24. Februar, startet um 5 Uhr die Chesslete beim Coop, anschliessend gibts gratis Mehlsuppe im Restaurant Ämmesee und Giovannis. Ab 19.30 Uhr treten die Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper, Tambouren, Schnitzu-Gruftis und Oeschjoggeli beim Egelmoos-Pintli, Giovannis, Ämmesee und der Post auf.

Am Sonntag, 27. Februar, findet ab 13.30 Uhr auf dem Schulhausareal Bleichematt ein Platzkonzert mit den Tambouren und den Guggen Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper, Chäslochbrätscher und Chessuriesser, Ämmekracher, Chischtelärmer, Schrottofoniker, Oeschschränzer und Tönlifurzer statt. Es gibt Getränke- und Essensstände.

Dienstag, 1. März, ab 19.30 Uhr Gruppenzirkulation in Egelmoos-Pintli, Giovannis, Ämmesee und Post. Es machen mit: Oeschjoggeli, Schnitzu-Gruftis, Oeschschränzer und Ventil-Blöterler mit Note-Tschauper.

Vom 24. Februar bis 2. März wird ausserdem am Fasnachtsweg an fünf Stationen die «Kindergeschichte vom Ämmeschnägg an der Fasnacht» erzählt. (Stand 21.2.)

Der Hilari in Bolken wurde abgesagt. Auch die Chesslete und der legendäre Maskenball in der aufwendig dekorierten Mehrzweckhalle werden diese Fasnacht ausfallen. Zu gross wäre der Aufwand, so die Präsidentin des Vereins Prisma, Dascha Heigl. (Stand 22.2)

Donnerstag, 24. Februar: 4.30 Uhr Chesslete im Schachen, Start beim Rank. 5 Uhr Chesslete beim Bahnhof, anschliessend Mehlsuppe in der Zweienhalle. 9 Uhr Kinderchesslete, Start beim Place Hilari (Dorfzentrum). 14 Uhr Seniorenfasnacht im Baschi.

Hilari 2022 Deitingen: Ab auf die Insel mit den Gemeindebehörden. Hanspeter Bärtschi

«ChäsiChessuBrätschRissete» heisst das Guggenopenair, das am Fasnachtssamstag, 26. Februar, rund um die Zweienhalle in Deitingen durchgeführt wird. (Stand 21.2.)

In Derendingen wurde im vergangenen Jahr die Proklamation über Social Media verlesen. 2022 ging es wieder live zur Sache, wenn auch in kleinem und nicht öffentlichem Rahmen. Um 19.15 Uhr versammelten sich am Hilari die Mitglieder der Gugge Ämmekracher, der Herregääger-Zunft und Gemeindepräsident Roger Spichiger an der Emme beim Blockhaus der Bürgergemeinde.

Nach der musikalischen Einstimmung durch die Ämmekracher wurde die Proklamation verlesen und dem Gemeindepräsidenten der Schlüssel abgenommen.

Jetzt sind die Derendinger Ämmekracher für die Fasnacht 2022 bereit: «Wir haben dieses Jahr sehr viele Auftritte, fast noch mehr als sonst», erklärt Lilian Müller (musikalische Leiterin). «Es wird sicher eine Chesslete geben».» Die Schulen seien heuer aber nicht dabei.

Unter dem Motto 3G = Gugge, Gägger, Groppe sind in Derendingen verschiedene Anlässe geplant. Den Start bildet, wie vielerorts, am Donnerstag, 24. Februar, die Chesslete. Start bei der Gemeindeverwaltung. Um 9.00 Uhr beginnt die Chinderchesslete bei der Gemeindeverwaltung. Ab 19 Uhr Beizenfasnacht mit Guggenmusik (Restaurant City).

Freitag, 25. Februar: Ab 19 Uhr ebenfalls Beizenfasnacht mit Guggenmusik (Restaurant City). Am Samstag, 26. Februar, gibt es ein Platzkonzert der Ämmekracher um 12.15 Uhr beim Coop. Am Mittwoch, 2. März, ist um 19.01 Uhr das Gropp-Verbrennen geplant. (Stand 21.2.)

In Kriegstetten war die Öffentlichkeit nicht zum Hilari-Anlass eingeladen. Chräbszunft, Gemeindevertreterinnen und -vertreter und die Laternenmaler trafen sich beim Zunflokal neben der Gemeindeverwaltung, wo sie draussen ein reduziertes Hilari-Programm absolvierten.

In Kriegstetten steht die Fasnacht unter dem Motto «Waud Disney». Am Donnerstag, 24. Februar, wird die Chesslete um 5.03 beim Schulhaus durchgeführt. Die Chinderchesslete beginnt um 8.31 Uhr, ebenfalls beim Schulhaus. 11.11 Uhr Übergabe Gemeindegeschenk vor dem Zunftlokal mit Apéro.

Für Freitag, 25. Februar, 19.07 Uhr steht das Highlight an: Fanastaschu, das Guggen-Open-Air bei der Mehrzweckhalle bis ca. 22.45 Uhr, mit Essen und Getränken. Das Böögverbrönne auf dem Place Carneval steht am Schluss für Mittwoch, 2. März, 20.09 Uhr auf dem Programm. (Stand 21.2.)

Am Hilari-Abend in Luterbach war es einfach anders. Zur Einweihung der neuen Zunft Laterne der Strümpfli Zunft trafen traf man sich im ganz kleinen Rahmen beim Gemeindehaus. Unter den Klängen der Bauki's aus Kriegstetten wurde die Laterne angezündet und eingeweiht. Es wurde kein Obernarr eingesetzt für die närrische Zeit in Luterbach.

«Gäbig Gugge Gägg» heisst das Motto der Fasnacht 2022 in Luterbach. Durchgeführt wird die Chesslete am Schmutzigen Donnerstag um 5.01 Uhr, die Kinderchesslete um 9.01 Uhr und ab 17.01 Uhr eben der «Gäbig Gugge Gägg» mit diversen Guggenmusiken und DJ Nico vor der alten Turnhalle. Abgeschlossen wird die Fasnacht mit dem Abhängen des Strümpfli am Aschermittwoch. (Stand 21.2.)

In Lüterkofen dreht sich allen um den Samstag, 5. März. Um 5.05 Uhr startet die Chesslete beim Feuerwehrmagazin. Ab 13.31 Uhr Kindermaskenball in der Mehrzweckhalle. Ab 20.02 Uhr Maskenball des TV Lüterkofen mit Guggen und DJ. (Stand 21.2.)

In Oberdorf macht die Fasnacht nochmals ein Jahr Pause. Das ist der Website der Wüudbach Blosofoniker zu entnehmen. «Die Öffnungen kommen für uns leider zu spät», erklärt Wübof-Ober Philipp Roos auf Nachfrage. Aufgrund der aussichtslosen epidemiologischen Lage habe sich die Guggenmusik zur Jahreswende dazu entschieden, die Proben einzustellen. (Stand 22.2.)

Pünktlich um 19.01 Uhr begann das Hilari-Programm auf dem Rolf-Sauser-Platz. Die Oeschzunft, das heisst Ober Ruedi Schnider, erhielt vom Gemeindepräsidenten Hans-Ruedi Ingold den Dorfschlüssel überreicht. Die Guggen Baukis, Oeschschränzer und BBS veranstalteten ein richtiges Narrenkonzert. Nun können die Narren im Dorf regieren.

In Subingen ist das volle Programm geplant: Am Donnerstag, 24. Februar, findet die Chesslete um 5.05 Uhr statt, die Chinderchesslete um 9.09 Uhr Chinderchesslete. Der Schmudo-Abend beginnt um 20.02 im Mehrzweckgebäude mit Guggenmusiken und Micky Mike. Für Freitag, 25. Februar, ist der Führwehr-Maskenball ab 20.02 Uhr angesagt.

Am Samstag, 26. Februar, findet von 14.04 bis 17.17 Uhr der Chindermaskenball im Mehrzweckgebäude statt. Die Subinger Fasnacht endet am Samstag, 5. März. Geplant sind für den Samstag die Altfasnacht im Mehrzweckgebäude. Um 18.18 Uhr gehts ans Böögverbrennen, und ab 20.02 in den Abschlussabend mit Schnitzelbankgruppen und Guggenmusiken. (Stand 21.2.)

Alles ist immer im Moment anders und schwer planbar. Doch gewisse Traditionen gegen das grösste Virus, Fasnacht 2022, hat auch Covid keine Chance. Pünktlich um 18 Uhr zündeten die Provinznarren Zuchu und Sans Gêne am Hilari die grosse Laterne im Gemeindekreisel an. Nach einem kurzen und kleinen Apéro gemäss den Auflagen des kleineren Virus zogen sich die Zünfte in ihre Stammlokale zurück, wo sie intern die Fasnacht 2022 einläuteten.

Gemeindepräsident Patrick Marti muss am Schmutzigen Donnerstag den Schlüssel zur Gemeindeverwaltung an die Zuchwiler Provinznarren übergeben. Auch die Chinderchesslete wird durchgeführt, Start 9.31 Uhr beim Restaurant Widder. Abgeschlossen wird die Fasnacht in Zuchwil mit dem Böögverbrennen am Aschermittwoch. Die beiden Zuchwiler Zünfte, die Provinznarren und die Sans Gêne-Zunft, sind zudem an der «Verchert 22» in Solothurn präsent. (Stand 21.2.)

Schwarzbubenland

Das Fasnachtskomitees der «Fasnacht Hirzebach» hatte im Vorfeld offiziell noch keine Veranstaltung abgesagt. Einzig der Hilari, der von der Guggenmusik organisiert wird, fiel aus. So kann man sich in Breitenbach über ein stolzes Fasnachtsprogramm freuen.

Am Donnerstag, 24. Februar, findet um 5 Uhr die Chesslete beim Dorfplatz statt. Am Nachmittag, um 13.33 Uhr, wird im Pfarreisaal der katholische Kirche Breitenbach die Kinderfasnacht durchgeführt. Um 19 Uhr kann man sich auf dem Dorfplatz auf die Guggengala mit Festwirtschaft und Bar freuen.

Grosses ist für den Samstag, 26. Februar, ab 14 Uhr geplant. Beim Fasnachts-Dorf auf dem Dorfplatz spielen zwölf Guggen auf und präsentieren ihre Wagen. Am folgenden Freitag, 4. März, 19 Uhr gibt es auf der Schwedenschanze noch das Fasnachtsfüür mit Festwirtschaft. (Stand 22.2.)

Wie der Facebookseite des Fasnachtskomitees Nuglar - St. Pantaleon zu entnehmen ist, findet am Samstag, 26. Februar, ab 15 Uhr auf dem Schulhausplatz eine grosse Fasnachtsparty mit acht Guggen und Festwirtschaft statt. (Stand 22.2.)

Das Fasnachtskomitee Dornach hat für Donnerstag, 24. Februar, ein «Guggekonzärt» auf dem Nepomukplatz geplant. Ab 19 Uhr treten verschiedene Guggenmusiken auf. (Stand 22.2.)

