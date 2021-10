«filmo» 100'000 Franken für ein Solothurner Film-Projekt Die UBS Kulturstiftung unterstützt «filmo» und willso zur Erhaltung von Schweizer Filmen beitragen. 15.10.2021, 20.33 Uhr

«Ein grosser Teil der Schweizer Filmklassiker ist vom Zerfall bedroht oder für die Öffentlichkeit kaum verfügbar», so heisst es in einer Mitteilung der UBS Kulturstiftung, die sich seit über 55 Jahren für Kultur und Kunstschaffende einsetzt und diese finanziell unterstützt. Im selben Zuge geben die Verantwort-lichen bekannt, wer als Nächstes in den Genuss von Unter-stützungsgeldern der Stiftung kommt: 100'000 Franken aus dem Spendentopf gehen an «filmo», eine Initiative der Solothurner Filmtage, welche über den Pionierfonds der Migros finanziert wird. Die Begründung: filmo erhalte «Schlüsselwerke» der Schweizer Filmgeschichte und mache diese einem «breiten Publikum zugänglich».