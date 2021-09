Feuerwehreinsatz Lieferwagen brennt in Wöschnau vollständig aus – technischer Defekt als Ursache In Wöschnau brannte am Donnerstagmittag ein Lieferwagen. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge, der Strassenbelag und Sträucher einer Liegenschaft beschädigt. Verletzt wurde niemand. 10.09.2021, 14.29 Uhr

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am brennenden Lieferwagen. Kapo Solothurn

Am Donnerstag, 10. September, kurz vor 13 Uhr, brannte auf der Alten Hauptstrasse in Wöschnau ein Lieferwagen vollständig aus. Dies vermeldet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer, dass die Bremsen nicht wie gewohnt funktionieren und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand.