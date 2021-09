Feuer gelöscht Brand in Schreinerei und Asylunterkunft in Lohn-Ammannsegg: drei Personen im Spital In Lohn-Ammannsegg mussten am Dienstag mehrere Personen aus einem brennenden Gebäude gerettet werden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Brandursache ist unklar. 21.09.2021, 17.46 Uhr

Am Dienstagvormittag, 21. September 2021, wurde der Kapo Solothurn ein Brand an der Solothurnerstrasse in Lohn-Ammannsegg gemeldet. Mehrere Personen befanden sich dabei noch im Gebäude. Die ausrückende Feuerwehr konnte sie retten und den Brand löschen, wie die Kapo mitteilt.