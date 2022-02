Fahrplan Schlechte Verbindungen in der Nacht: Gibt’s jetzt endlich einen schnellen Spätzug von Zürich in die Region Solothurn? Auch nach Mitternacht soll noch ein Schnellzug von Zürich aus nach Solothurn, Grenchen und Co. fahren – zumindest am Wochenende. Das fordert der Kanton von den SBB. Doch dort ist die Euphorie nicht gerade gross. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 07.02.2022, 12.00 Uhr

Perron am Zürcher Hauptbahnhof: Fährt von hier aus bald ein direkter Spätzug an den Jurasüdfuss? Michael Buholzer/Keystone

Ein gediegenes Essen am Bellevue, eine Bartour an der Langstrasse oder ein Besuch in der Oper? Wer in Zürich einen gemütlichen Abend verbringen will und noch zurück nach Solothurn oder Grenchen kommen muss, sollte nicht allzu sehr über die Stränge schlagen.

Denn der letzte Schnellzug in die Region verlässt den Zürcher Hauptbahnhof bereits um 23.04 Uhr; deutlich früher als auf anderen zentralen Linien. Danach gibt es keine direkte Fernverkehrsverbindung mehr nach Oensingen, Solothurn und Grenchen – auch nicht am Wochenende. Für manche in der Region ist dies schon seit Jahren ein Ärgernis.

Reisende müssen sich spätabends auf eine Spazierfahrt quer durch den Kanton gefasst machen: Wer um 00.02 Uhr in Zürich den Intercity nimmt, muss in Olten auf einen «Bummler» umsteigen, der um 1.12 Uhr in Solothurn ankommt. Reisende nach Grenchen müssen hier wiederum auf einen Bus umsteigen, der schliesslich um 1.36 Uhr am Postplatz in der Uhrenstadt ankommt.

Während Reisende nach Oensingen und Solothurn damit trotz «Verlängerung» noch einigermassen gut bedient sind, dauert die Reisezeit für Grenchnerinnen und Grenchner mit der ganzen Umsteigerei eine glatte Dreiviertelstunde länger.

Fahrplanwechsel im Hauptbahnhof Zürich: Nicht nur Solothurnerinnen und Solothurner hoffen auf bessere Verbindungen in der Nacht. Bild: Petra Orosz/Keystone

Später in der Nacht bleibt Zürich-Heimkehrern aus Solothurn und Grenchen allerdings einzig ein Umweg via Intercity nach Bern mit anschliessender Fahrt in Nachtbussen. Die Reisezeit verlängert sich damit auf mindestens zweieinhalb Stunden (nach Solothurn) respektive drei Stunden (nach Grenchen). Ein klein wenig besser fahren Reisende nach Oensingen, die schon in Olten auf den Nachtbus umsteigen können.

Die einen sehen Nachfrage, die anderen nicht

Dass es hier noch Luft nach oben gibt, findet man auch auf offizieller Seite. Die Jurasüdfusslinie ist schliesslich die für den Kanton wichtigste Fernverkehrslinie, eine Art Schlagader des öffentlichen Verkehrs. Zumindest an den Wochenenden sollen die SBB auch nach Mitternacht noch einen Schnellzug von Zürich in die Region Solothurn verkehren lassen – das wünschen sich die Solothurner Behörden. Dabei berufen sie sich auch auf entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

«Aus unserer Sicht gibt es eine ausreichend grosse Nachfrage für ein solches Angebot», sagt Kjell Kolden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton. Zumal sich so auch interessante Synergien für weitere Verbindungen in der Region ergeben würden.

Tatsächlich hat der Kanton bei den SBB bereits einen schnellen Spätzug von Zürich zur Jurasüdfusslinie beantragt; mit Halt in Olten, Oensingen, Solothurn, Grenchen Süd und Biel. Sukkurs gab es aus dem Kanton Bern und von Verbänden. Doch die Bundesbahnen wollten bisher nichts von einem Angebotsausbau wissen. Im jüngsten Fahrplanverfahren wiesen sie das Begehren zurück.

Es gebe leider keine Synergien, die sich für diese Verbindung nutzen liessen, hielten die SBB in einer Stellungnahme an den Kanton fest:

«Wegen der zu geringen Nachfrage erachten wir es deshalb als nicht gerechtfertigt, diese Verbindung anbieten zu können.»

Ebenso würde es dadurch auf dem Abschnitt zwischen Zürich und Olten zu einem Überangebot kommen.

SBB wollen «attraktive Reisekette»

Gegenüber dieser Zeitung bekräftigt das Unternehmen zwar grundsätzlich diese Einschätzung. Doch SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg signalisiert, dass nun doch Bewegung in die Sache kommen könnte: Man prüfe derzeit in Abstimmung mit den Kantonen Solothurn und Bern «eine Optimierung des Angebots ab Fahrplan 2023 auf dieser Strecke, um eine attraktive Reisekette um Mitternacht zwischen Zürich und Biel anbieten zu können». Details nennt Schellenberg noch keine. Die SBB wollen im Frühjahr über den nächsten Fahrplanentwurf informieren.

Für Kjell Kolden vom Kanton ist so oder so klar: «Wir bleiben bei diesem Thema dran.» Man werde die Spätverbindung auf der Jurasüdfusslinie in den regelmässigen Gesprächen mit den SBB-Vertretern wieder aufgreifen.

Nicht durchweg gut erreichbar: Abendstimmung am Hauptbahnhof in Solothurn. Michel Lüthi

Die Kantone können auf den Fahrplan im Fernverkehr nur beschränkt Einfluss nehmen. Grundsätzlich sind es hier die SBB selbst, die das Angebot entwickeln und die Details der Fahrpläne ausgestalten. Der Bund erwartet von ihnen einzig, dass sie «der Nachfrage angepasste Angebote bereitstellen». Gemäss Gesetz muss der Fernverkehr eigenwirtschaftlich funktionieren.

