165 Bachelor- und Masterdiplome in Angewandter Psychologie

Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für Angewandte Psychologie vergibt 165 Bachelor- und Master-Diplome 120 Bachelor- und 45 Master-Absolvierende der Hochschule für Angewandte Psychologie konnten ihr Diplom entgegennehmen. Die Feier fand im kleinen Rahmen auf dem Campus statt, für die Angehörigen gab es einen Live-Stream. 13.09.2021, 18.05 Uhr

Die Diplomfeier wurde übertragen. Zvg

Tanja Manser, Direktorin der Hochschule, sprach den Absolvierenden ihre Gratulation aus und betonte: «Sie haben Ihre Abschlussarbeiten unter erschwerten Bedingungen durchgeführt und an die veränderten Bedürfnisse der Unternehmen in der Pandemie angepasst.» Eine Ressource hierfür sei sicherlich die fundierte Ausbildung, eine andere aber auch die Flexibilität, Kreativität und Innovationsstreben der Studierenden gewesen. «Darauf dürfen Sie besonders stolz sein», sagte Manser an der Feier vom 7. September.