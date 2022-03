Einheitsbezug Steuern Solothurn: Fragen der Gemeinden

Pilotprojekt braucht Beschluss der Gemeindeversammlung

Künftig will die Firma KMS, die die Neue Steuerlösung (Nest) wartet, sich auf die Kantone konzentrieren, von denen 14 dem Nest-Verbund angeschlossen sind. Lediglich die Nest-Lösung auf Gemeindeebene wird per Ende 2023 eingestellt, wobei die Wartung noch bis Ende 2025 sichergestellt wird, wie die Firma schreibt. Die zehn betroffenen Gemeinden müssen sich nun entweder einen neuen Anbieter für die Steuersoftware suchen oder den Bezug ihrer Steuern an den Kanton delegieren. Dazu können sie dem Pilotprojekt «Freiwilliger Einheitsbezug» mit Start per 2024 beitreten. Zur Teilnahme daran müssen die Gemeinden sich bis Ende dieses Jahres entscheiden, da der Kanton Zeit zur Vorbereitung braucht. Da der Systemwechsel eine Anpassung der Gemeindeordnung bedingt, müsste dieser in der Budgetgemeindeversammlung abgesegnet werden. Nach dem Pilotprojekt ist der Einheitsbezug-Beitritt jederzeit per Anfang Jahr möglich.