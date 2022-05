Grossbrand in Holzlager: Feuerwehr bringt Flammen unter Kontrolle – Brandursache unklar

Am Mittwochabend ist in einem Betrieb im solothurnischen Egerkingen ein Holzlager in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten die Flammen eindämmen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.