Peter Eberhard, Chef des Solothurner Gesundheitsamts, zeigt den Impf-Drive-in in Grenchen. Rebekka Balzarini / Solothurner Zeitung

Covid-19-Impfung Impfen per Drive-In: Im Kanton Solothurn geht heute die erste Anlage in Betrieb Ab dem 1. Juni eröffnet im Kanton Solothurn der erste Impf-Drive-in der Schweiz. Zwei weitere Standorte eröffnen wenige Tage später. Der Chef des Solothurner Gesundheitsamts zeigt die Anlage in Grenchen. 01.06.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Solothurn kann man sich ab dem 1. Juni auch im Drive-in impfen lassen. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Damit nimmt er eine Vorreiterrolle in der Schweiz ein – Drive-ins gibt es so in der Schweiz noch nicht. Betrieben werden die Drive-ins in Grenchen, Zuchwil und Lostorf, heisst es weiter.