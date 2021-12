Corona Wie sinnvoll ist die Impfung für Kinder ab fünf? Das sagen Fachleute aus dem Kanton Solothurn Im Kanton Solothurn werden ab Januar auch die Fünf- bis Elfjährigen geimpft. Kantonsärztin Yvonne Hummel vermutet eine überschaubare Anzahl Kinder, die in den Kinderarztpraxen geimpft werden. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 22.12.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Januar wird die Impfung für jüngere Kinder auch im Kanton Solothurn angeboten. Bild: Nana do Carmo

Für Kinderarzt Thomas Bamberger aus Grenchen ist klar: Die ganze Bevölkerung muss gegen Corona immun werden. «Entweder durch Krankheit oder durch eine Impfung», sagt er. «Die Krankheitslast ist bei Kindern generell nicht gross», wendet er ein. «Und es kann nicht sein, dass wir die Kinder impfen, um die Erwachsenen zu schützen.» Dennoch spricht er sich für die Impfung aus.

Bedenken? «Nein, ich habe keine Bedenken», sagt Bamberger. «Ich sehe keine Risiken.» Klar könne die Corona-Impfung wie jede andere Impfung auch Nebenwirkungen hervorrufen, das sei aber meist eine kurzfristige Sache. Insofern sei für ihn die Nutzen-Risiko-Abwägung, welche das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) an ihre Empfehlung knüpfen, eindeutig.

Im genauen Wortlaut heisst es dort: «Die Eltern oder Erziehungsberechtigten können ihr Kind auf Wunsch nach einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung impfen lassen, sobald die Impfung zur Verfügung steht.»

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Fabio Baranzini

Im Januar wird auch der Kanton Solothurn mit Impfen beginnen. Kantonsärztin Yvonne Hummel sagt:

«Die Empfehlung bezieht sich auf Kinder, die entweder chronisch krank sind oder in einem Haushalt mit besonders gefährdeten, immungeschwächten Personen leben.»

Die Anzahl dieser Kinder dürfte überschaubar sein, vermutet sie. Geimpft werden sollen Kinder mehrheitlich in den Praxen der Kinderärztinnen und Kinderärzte, wie diese Woche bekannt wurde. Darüber hinaus wird der Kanton im Januar spezielle Impfaktionen durchführen: An einigen Tagen werden Kinderärztinnen und Kinderärzte die Impfung in den Zentren in Selzach und Trimbach anbieten.

Keine Empfehlung für gesunde Covid-genesene Kinder

Der Aufklärungsbedarf zur Covid-Impfung scheint bei den Eltern gross zu sein. Die Solothurner Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche publiziert denn auch alle relevanten Informationen auf ihrer Website und bittet dort ausdrücklich, von telefonischen Anfragen in dieser Hinsicht abzusehen. «Kindern mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion im Alter von fünf bis elf Jahren wird eine Impfdosis nur dann empfohlen, wenn diese zur (…) Gruppe gehören, denen die Impfung besonders empfohlen wird.» Also chronisch kranken Kindern oder solchen, die eng mit vulnerablen Personen zusammenleben. Das heisst im Umkehrschluss: Allen anderen wird die Impfung nicht explizit empfohlen.

Was die Gruppenpraxis ebenfalls veröffentlicht: «Bisher ist nicht bekannt, wie lang Kinder mit asymptomatischer oder leicht symptomatischer Infektion vor einer erneuten Infektion geschützt sind. Die wenigen Verträglichkeitsdaten (mit 21 genesenen geimpften Kindern in der Zulassungsstudie) zeigen, dass die Impfung seropositiver Kinder die Reaktogenität nicht erhöht.»

In verständlicheren Worten: «Für gesunde Kinder, die nachweislich genesen sind (...), ist die Impfung nicht empfohlen, weil für sie gegenwärtig kein zusätzlicher Nutzen ersichtlich ist. Auf expliziten Wunsch der Eltern darf sie dennoch verabreicht werden», so die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen Schweiz.

Die Impffrage ist heikel

Dass von zwölf angefragten Kinderärztinnen und Kinderärzten aus dem Kanton Solothurn keine Aussagen zu erhalten war, ist kaum nur auf das erhöhte Arbeitsvolumen in diesen Tagen zurückzuführen. Die Impffrage ist heikel. Einige von ihnen wollten sich explizit nicht dazu äussern.

Kritisch positioniert sich die Kinderärztin Kathrin Meffert-Ruf aus Arlesheim. Als «schulmedizinisch orientierte Kinder- und Jugendärztin» gehöre sie zu den klaren Impfbefürwortern, sagt sie. Doch: «Angesichts der geringen gesundheitlichen Bedrohung durch Covid-19 für Kinder und Jugendliche, der eingeschränkten Wirkung und der fehlenden Langzeitdaten kann ich die aktuellen Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche nicht empfehlen.»

Für den Grenchner Kinderarzt Bamberger, der zu den weniger zurückhaltenden Kinderärzten zu gehören scheint, steht fest:

«Wenn die Kinder in Impfzentren geimpft werden, dann braucht es dort unbedingt Kinderärzte.»

Diesem Anliegen ist der Kanton Solothurn nachgekommen. Es sei ganz wichtig, dass die Impfung kindgerecht durchgeführt werde, schliesslich seien Kinder keine kleinen Erwachsenen, betont Bamberger. «Die Umgebung und der Zugang zum Kind sind zu berücksichtigen. Das ist das A und O der Kindermedizin.»

Einige Unbekannte bei der Virusübertragung «Die Kinder, die sich jetzt infizieren, stecken sich mit der Delta-Variante an», ist von Kantonsärztin Yvonne Hummel zu erfahren. Auch sie bestätigt, dass die Kinder bisher von schweren Verläufen kaum betroffen seien. «Eine Impfung kann aber die Übertragungskette unterbrechen», so Hummel. Ein Blick in die Impfempfehlung des BAG und der EKIF vom 14. Dezember 2021 zeigt kein so eindeutiges Bild. Zwar würden sich Geimpfte demnach im Vergleich zu Ungeimpften «weiterhin deutlich weniger häufig mit Delta» infizieren. In welchem Umfang die Impfung die Übertragung der Delta-Variante reduzieren könne, ist jedoch nicht bekannt: «Genaue Daten, wie gut und wie lang der Schutz gegen asymptomatische Infektionen mit Delta ausfällt, liegen nicht vor.» Nicht zuletzt heisst es: «Der Schutz gegen jegliche Infektion mit Delta im Vergleich zu Alpha ist deutlich reduziert.» Hummel erachtet die Impfung jedoch als sicher. Inzwischen habe man so viele Menschen geimpft. Es gebe kaum einen sichereren Impfstoff. Für sie ist die Bedrohung durch die Erkrankung grösser als jene durch die mRNA-Impfung. (vs)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen