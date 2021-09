Casting-Show «Egal, ich mache das jetzt einfach»: Venance aus Olten will «Switzerlands Next Topmodel» werden Die Oltnerin Venance Gwladys Pfammatter ist Kandidatin bei der neuen Staffel von «Switzerlands Next Topmodel». Die 26-jährige Tänzerin und Choreografin erzählt, warum sie sich für die Show beworben hat und verrät, was sie am Leben in Olten schätzt. Marius Fellinger 07.09.2021, 11.30 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Am Mittwoch beginnt auf Pro 7 die dritte Staffel von «Switzerlands Next Topmodel». Mit dabei ist die 26-jährige Venance aus Olten. Die gebürtige Kamerunerin, die sich als einen «offenen und kreativen Menschen» beschreibt, kämpft gegen 17 weitere Kandidatinnen und Kandidaten um die Chance auf einen Platz im Modelbusiness.

Venance Gwladys Pfammatter aus Olten will «Switzerlands Next Topmodel» werden. zvg

«Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, einfach mal bei einer TV-Sendung mitzumachen», erzählt Venance, die als Tänzerin und Choereografin arbeitet. Die Anmeldung sei recht spontan gewesen. «Egal, ich mache das jetzt einfach», habe sie sich gedacht. Zwar habe sie vorher schon als Model gearbeitet, in diesem Fall sei es eher so gewesen, dass sie etwas Neues wollte, «eine Challenge». Sie fügt an:

«In zwei Jahren würde ich das nicht mehr machen, dann bin ich zu alt dafür.»

Und was sagt ihr Umfeld dazu, dass sie bei der Sendung mitmacht? «Meine Kollegen stehen alle hinter mir», sagt Venance. «Natürlich wäre ich traurig gewesen wenn sie nicht so happy gewesen wären.» Aber:

«Schlussendlich geht es um mich, meine Karriere und mein Image, nicht um ihres.»

«Mega happy» sei auch ihr achtjähriger Sohn Lévin, erzählt Venance glücklich: «Es hätte auch sein können, dass er sagt: ‹Nein, ich will nicht, dass du die ganze Zeit im Fernsehen bist.› – Aber er hat mega Freude». Das gebe ihr viel Kraft und Durchhaltewillen, um «einfach Vollgas» geben zu können.

«Ich muss niemandem etwas beweisen»

Venance kennt ihre Stärken und Schwächen. «Ich denke für den Laufsteg bin ich mit meinen 1,67 Meter etwas zu klein», sagt Venance. Sie hofft aber, dass sich die ganze Modeindustrie verändere und lockerer werde: «Denn es sind nicht alle 1,80 Meter gross. Die Leute wollen Kleider an jemandem sehen, mit dem sie sich identifizieren können.»

Ihr Fokus liege eher auf «Commercials», also Werbevideos, in denen sie als Tänzerin auftreten kann, oder auf Aufträgen als Model für «Editorial-Shootings».

Das offizielle Kandidatenfoto von Venance für die Sendung. ProSieben Schweiz Ilja Tschanen module +

«Ich denke, ich bin die offenste und die wandelbarste Person aller Kandidatinnen und Kandidaten», sagt Venance selbstbewusst. Sie nehme nicht an der Sendung teil, um Freundschaften zu schliessen. Ihr Alter – sie ist mit die älteste Kandidatin – sieht sie als Vor- und Nachteil.

Ein Nachteil sei, dass die Modeindustrie junge Models pushen möchte. «Da ich jetzt schon ein bisschen älter bin und meinen eigenen Kopf habe, wird es vielleicht etwas schwieriger für Agenturen, mich irgendwo reinzudrücken», sagt sie. «Ein Vorteil ist, dass ich schon recht viel erlebt habe mit meinen 26 Jahren.» Sie müsse niemandem etwas beweisen.

Von Kamerun über Zürich nach Olten



Geboren ist Venance in Kamerun. Aufgewachsen ist sie aber im Wallis – beim Erzählen wechselt für einen Moment in breites Walliserdeutsch. Nachdem sie eine Zeit lang in Zürich gelebt hat, hat sie nach Olten gezogen: «Obwohl ich offen und gern unter Leuten bin, bin ich froh um einen Rückzugsort, wo ich für mich sein kann. Das habe ich in Olten gefunden.» Hier gefalle es ihr und sie möchte nirgendwo anders hin.

«Ich bin oft am Wasser, oder oben in der Altstadt, fahre mit dem Velo nach Dulliken und zurück. Für mich ist das hier das Paradies.»

«Diversity», «Persönlichkeit» und «eigener Look»

Schauplatz der diesjährige Staffel von «SNTM» ist die griechische Insel Naxos. Das Motto heisst «Diversity». Laut den Sendungsmachern stehen «Persönlichkeit» und «eigener Look» der Kandidatinnen und Kandidaten im Zentrum der Show.

Was meint Venance zu ihrem Äusseren? «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper». Sie sei halt sehr sportlich gebaut, weil sie früher Leichtathletik betrieben habe: Sprint und Kugelstossen. «Ich war sogar Walliser Meisterin», sagt sie nicht ohne Stolz.

Es gebe schon Momente, in denen sie andere Models anschaue und denke: «Boah, ich könnte schon etwas dünnere Beine haben. Aber im Grossen und Ganzen muss ich sagen, ich will gar keinen anderen Körper.»

Sie wünscht sich, dass andere Frauen und Männer «da draussen» in der Modelbranche das auch so sehen würden: «Es gibt so viele, die sich aushungern, weil sie denken, dass sie zu wenig dünn sind. Es ist wichtiger, was du von dir gibst, als wie dein Körper aussieht.»

Switzerlands Next Topmodel wird ab dem 8. September jeweils mittwochs um 20:15 auf Pro7 ausgestrahlt. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winken ein Modelvertrag, ein Foto auf der Titelseite der «Annabelle» sowie ein Elektro-SUV.