Waldbegehung in Grenchen: Neophyrten, Klimawandel und Abfallberge

Bürgergemeinde Waldbegehung in Grenchen: Themen so vielfältig wie der Wald selbst Die Bürgergemeinde Grenchen lud am Wochenende zur traditionellen Waldbegehung. Zur Sprache kamen Klimawandel, Neophyten, Dauerwald und Abfallberge. Zudem wurden den Anwesenden moderne Holzernte-Maschinen vorgeführt. Peter Brotschi 28.09.2021, 15.27 Uhr

Die illegale Abfallentsorgung im Grenchner Wald, wie hier am Dählenbrüggliweg, hat zugenommen. pbg

Eine Vielfalt von Themen präsentierte die Bürgergemeinde Grenchen an ihrer traditionellen Waldbegehung am Wochenende. So kamen Klimawandel, Neophyten, Dauerwald und Abfallberge am rund dreistündigen Rundgang zur Sprache. Zudem gab es eine spannende Demonstration moderner Holzernte-Maschinen. Eduard Sperisen, Präsident der Bürgergemeinde Grenchen, konnte eine sehr grosse Schar Interessierter beim Forstwerkhof begrüssen, der im Volksmund besser bekannt ist als Holzerhütte.