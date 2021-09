Hägendorf: Holzschopf und Einfamilienhaus durch Feuer beschädigt

Brand Hägendorf: Holzschopf und Einfamilienhaus durch Feuer massiv beschädigt Am Donnerstagnachmittag brannte ein Holzschopf in Hägendorf. Die Flammen griffen auf das angebaute Einfamilienhaus über. Personen wurden keine verletzt. 10.09.2021, 14.23 Uhr

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. ZVG/Kapo Solothurn

Die Meldung ging bei der Alarmzentrale am m Donnerstag, 9. September, kurz nach 14.30 Uhr ein: An der Sandgrube in Hägendorf brannte ein Holzschopf. Umgehend rückte die Feuerwehr Untergäu vor Ort aus, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.