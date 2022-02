Luterbach Biogen am Scheideweg – das sagt der Biotech-Experte zur Zukunft des US-Unternehmens Wo steht Biogen? Das wollten wir vom UBS-Biotech-Analysten Colin Bristow wissen. Er gibt für die Aktie eine Kaufempfehlung. Die mit hohem Risiko behaftet ist, wie er betont. Denn es stehen wegweisende Entscheide an. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Biogen-Produktionsstätte in Luterbach gehört zum Modernsten überhaupt, was es in der Branche gibt. Zvg

Biogen ist auf einer Berg- und Talfahrt mit seinem Alzheimer-Medikament Aduhelm (siehe Grafik weiter unten). Als der US-Biotech-Gigant im März 2019 bekannt gab, dass man die Aduhelm-Studie abbrechen werde, stürzte der Kurs innert weniger Tage von knapp 330 auf etwas über 215 Dollar ab. Grund war eine Zwischenanalyse auf Basis der Daten von rund 1700 Studienteilnehmenden, die das Erreichen der Studienziele für unwahrscheinlich hielt. Wegen fehlender Wirksamkeit.

Die Kehrtwende Ende Oktober 2019: Ein neue Analyse macht Hoffnung. Das Medikament könnte doch wirksam sein. Denn man hatte für die Zwischenanalyse noch nicht alle Daten sämtlicher Studienteilnehmenden verfügbar. Bis zur Publikation der Studie kamen weitere Daten rein, die man nach Abbruch der Studie trotzdem noch auswertete – und plötzlich stellte man eine positive Wirkung fest.

Biogen-Aktienkurs: Auf Achterbahnfahrt mit Aduhelm

Es folgte ein stetes Auf und Ab und rege Diskussionen rund um das Alzheimer-Medikament. Fast jede Aduhelm-News hatte direkten Einfluss auf den Aktienkurs. Zuletzt schnellte Kurs im Juni 2021 in die Höhe als die FDA einem beschleunigten Zulassungsverfahren zustimmte.

Ein höchst umstrittener Entscheid, wie der Rücktritt mehrerer Mitglieder des Wissenschaftskomitees der FDA belegt. Dieses Expertengremium berät die Zulassungsbehörde und hatte im November 2020 publik gemacht, dass sie von einer Zulassung von Aducanumab abrät und weitere Studien verlangt.

Ein astronomischer Preis von rund 56'000 Dollar sorgte schon bald für heftige Diskussionen. Selbst die höchsten Schätzungen der Analysten gingen von maximal der Hälfte dieses Preises aus. Ende Dezember beschliesst man diesen zwar zu halbieren. Eine zu kleine Korrektur, die zu spät kommt, wie sich zeigt.

Denn der nächste Genickschlag Mitte Januar. Die US-Gesundheitsbehörde veröffentlicht einen Beschluss-Entwurf («draft decision»), dass das Medikament nur eingeschränkt vergütet werden soll (nur wer gleichzeitig an einer Post-Marketing-Studie teilnimmt, kriegt die Kosten erstattet). Statt einer Million potenzieller Aduhelm-Konsumenten sind es höchstens ein paar hundert. Colin Bristow, Biotech-Analyst für Amerika bei der UBS, meint:

«Ich glaube, die Behörde hätte bei einem moderateren Preis unter Umständen anders entschieden.»

Auch wenn dieser eigentlich keine Rolle spielen sollte. Aber bei umstrittener Wirkung kann ein solches Preisschild sehr abschreckend wirken.

UBS-Analyst: Kaufempfehlung für Biogen, aber mit «hohem Risiko»

Anfang dieser Woche gelangte die Aktie mit einem Kurs von 214 Dollar am Tiefpunkt der letzten drei Jahre an. Wo die Reise hingeht, ist ungewiss. Bristow hat nach Bekanntgabe der Jahreszahlen und des Ausblicks auf die kommenden Monate durch die Biogen-Geschäftsleitung das Kursziel von 333 auf 269 Dollar gesenkt und erachtet die Aktie als attraktiv für Investoren mit erhöhter Risikobereitschaft.

Vieles hängt dabei von den Alzheimer-Medikamenten Aduhelm und Lecanumab ab. Am 11. April entscheidet US-Gesundheitsbehörde Medicare über die künftige Vergütung von Aduhelm. Wird der Zugang zum Medikament nicht massiv ausgedehnt, dürfte Biogen bei Aduhelm die Luft rauslassen, das heisst Vermarktungsinitiativen rigoros runterfahren.

Aber Bristow erachtet es als eher unwahrscheinlich, dass die Behörde den Zugang (durch eine breitere Vergütung) zu Aduhelm massiv ausdehnt. Ein weiterer Tiefschlag werden. Denn so Bristow:

«Biogen hatte gehofft, dass Aduhelm ein wesentlicher Wachstumstreiber ist.»

Ein riskantes Vorgehen bei einem Medikament, das man 2019 eigentlich schon aufgegeben hatte. Seither ist der Patentschutz anderer Biogen-Medikamente (insbesondere im Bereich der Multiplen Sklerose) ausgelaufen, was Margen und Umsatz schrumpfen liess – und der Druck auf Biogen wuchs.

Ein Hoffnungsträger namens Lecanumab

Doch es gibt weitere Hoffnungsträger in der Biogen-Pipeline. Allen voran Lecanumab. Im dritten Quartal 2022 wird die Phase-3-Studie zum Alzheimer-Medikament erwartet, das ähnlich funktioniert wie Aduhelm. Aber, so Bristow: «Aduhelm ist insbesondere wegen Hirnschwellungen als Nebenwirkung bei bis zu 30 Prozent der Studienteilhnehmenden umstritten.» Lecanumab soll die Nebenwirkungen um 60 bis 70 Prozent reduzieren.

Lecanumab hat sehr grosses Potenzial, aber das damit verbundene Risiko ist ebenfalls hoch, so die Einschätzung von Bristow. Und obschon Biogen rund 30 Projekte in der Pipeline hat, so der UBS-Analyst, ist es wichtig für ein Unternehmen dieser Grösse, weitere interessante Projekte ausfindig zu machen und aufzukaufen. «Für Biogen ist es wichtig, zu investieren, um künftige Einnahmen zu sichern», sagt Bristow.

In Luterbach sollen Innovator-Wirkstoffe gefertigt werden. Das sind die eigentlichen Wachstumstreiber im Biotech-Geschäft. Zvg

Biosimilars: Eine nette Absicherung, aber kein Wachstumsmotor

Das Biosimilars-Geschäft (vergleichbar mit Generika bei Medikamenten), das Biogen zuletzt immer wieder in den Fokus rückte, sei in der Branche von wachsendem Interesse. «Bei Biosimilars ist das Risiko tiefer als bei Innovator-Wirkstoffen», so Bristow. Biogen hat das Knowhow, Biosimilars zu entwickeln, um sich einen gewissen Anteil am Markt dieses Wirkstoffes zu sichern.

Damit generieren Biosimilars relativ sichere Einkünfte und helfen die Produktionskapazitäten auszulasten. Aber Bristow sagt auch: «Biosimilars sind attraktiv für das Unternehmen, aber der Schlüssel zum langfristigen Wachstum ist die Innovation.»

Und genau hier kommt Luterbach ins Spiel, denn hier sollen die Innovator-Wirkstoffe produziert werden. In der wohl modernsten Biotech-Anlage der Welt wird in Masse gefertigt, was im Labor erfolgversprechend war und beim Gang durch die Institutionen den den Kriterien standhielt. In Luterbach soll dereinst produziert werden, was neue Milliarden für neue Innovationen bringt. Und, so die Hoffnung, den Aktienwert wieder steigen lässt.

