«Bin immer noch wütend» Diebe räumten Hoflädeli leer: Frust bei Ramiswilerin auch nach einer Woche gross Die dreisten Räuber räumten das Hoflädeli und flohen ohne zu bezahlen. Die Suche der Polizei verlief bisher erfolglos. Regula Vögtli will trotzdem weiter Selbstgemachtes anbieten. Online-Redaktion 21.12.2021, 05.00 Uhr

Es war eine traurige Überraschung: Diebe hatten am Dienstag vor einer Woche das Hoflädeli von Regula Vögtlin in Ramiswil geplündert. Bis auf zwei Flaschen Weihnachtspunsch räumten die Langfinger das Hütli an der Strasse zum Scheltenpass leer. Die Suche nach den Räubern und dem weissen Fluchtauto verlief bisher erfolglos, so Vögtlin.