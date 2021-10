Bildungs- und Kulturkommission Das kantonale Stipendiengesetz soll geändert werden Die kantonsrätliche Bildungs- und Kulturkommission hat sich für eine Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge ausgesprochen. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen konkretisiert und die Verjährung im Gesetz geregelt werden. 05.10.2021, 11.27 Uhr

Unter bestimmten Voraussetzungen leistet der Kanton Ausbildungsbeiträge in Form von Stipendien und Darlehen an die berufliche Aus- und Weiterbildung.

zvg/Uni Bern

Die Bildungs- und Kulturkommission des Kantonsrates (BiKuKo) will das Gesetz über Ausbildungsbeiträge – das Stipendiengesetz – anpassen. Demnach sollen die Bestimmungen über die Rückerstattung von Stipendien klarer formuliert werden. In der Praxis habe es sich gezeigt, dass die Rückerstattungsgründe zu wenig genau ausgeführt seien. Das schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung.