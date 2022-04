Bijouterieraub Solothurn: Gehilfe muss Land verlassen

Bijouterieraub Solothurn Gehilfe der Räuber muss das Land verlassen: Seine Kinder genügen nicht zur Annahme eines Härtefalls Der Zuchwiler, der die Bijouterieräuber beherbergt hat, kassiert eine anderthalbjährige bedingte Haftstrafe, eine Geldstrafe und fünf Jahre Landesverweis. Daniela Deck Jetzt kommentieren 05.04.2022, 16.00 Uhr

Der Zuchwiler stellte den Räubern seine Wohnung zur Verfügung, die vor zweieinhalb Jahren die Bijouterie Maegli am Klosterplatz in Solothurn überfielen. Hanspeter Bärtschi

«Er wollte die Taten erleichtern und er hat sie erleichtert», sagte Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger in der Begründung des letzten noch ausstehenden Urteils zum Bijouterieraub. Das Amtsgericht Solothurn-Lebern sprach den 37-jährigen Slowenen in allen Anklagepunkten schuldig.

Er hat nicht nur die Räuber in seiner Wohnung in Zuchwil beherbergt, die im Herbst 2019 die Bijouterien Maegli in Solothurn und Wagner in Reinach BL überfallen haben. Zudem hat er mit der Aufbewahrung der Pistole gegen das Waffengesetz verstossen. Weiter wurde der Mann verurteilt, weil er ein Video mit Kinderpornografie besessen und weitergeleitet hat.

Für die Gehilfenschaft in den Raubfällen sprach das Gericht eine bedingte Gefängnisstrafe von 19 Monaten aus. Für die anderen beiden Punkte gab es eine unbedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken. Darin inbegriffen ist eine bedingt ausgesprochene Vorstrafe, die nun bezahlt werden muss. Dazukommen Gerichtskosten von 15’160 Franken.

Kinder genügen nicht als Grund für einen Härtefall

Am empfindlichsten dürfte den Mann der Landesverweis von fünf Jahren treffen. Das ist die minimale Zeitspanne, für die ein Landesverweis ausgesprochen werden kann.

Die Tatsache, dass er in der Schweiz zwei Kinder hat, um die er sich regelmässig kümmert, wertete das Gericht als nicht ausreichend für einen Härtefall. Auch das Freizügigkeitsabkommen spreche nicht dagegen.

Der Amtsgerichtspräsident argumentierte, es stehe dem Vater frei sich im süddeutschen Raum anzusiedeln und von dort aus weiterhin Kontakt zu seinen Kindern zu pflegen.

«Er hat dazu beigetragen, dass Kriminaltouristen tagsüber Raubüberfälle begangen haben. Darin sieht das Gericht eine starke Gefährdung der öffentlichen Ordnung»,

sagte Derendinger in der Begründung des Urteils.

Er war von Anfang an im Bild über die Pläne seiner Gäste

Was die Bandenmässigkeit angeht, folgte das Gericht der Einschätzung der Staatsanwaltschaft: Der Gehilfe war nicht Teil der Bande. Den Chatverlauf zwischen dem Angeklagten und dem Haupttäter der Raubüberfälle wertete das Gericht hingegen als Beweis dafür, dass der Mann wusste, was die Räuber planten und zwar bevor diese zum ersten Mal einreisten.

Darauf deutet auch die Besorgung von Hilfsmitteln wie Hämmern und Material zur Vermummung hin. Ob der Gehilfe auch Velos zur Verfügung gestellt hat, sei allerdings nicht erwiesen.

