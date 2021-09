Zeugenaufruf: Übergriff auf jungen Mann am Seefelsweg in Biel

Biel Zeugenaufruf: Übergriff auf jungen Mann in Biel Am späten Donnerstagabend ist es in Biel beim Parkplatz Seefelsweg zu einem sexuellen Übergriff auf einen Mann gekommen. Die Kantonspolizei Bern ermittelt. Es werden Zeugen gesucht. 17.09.2021, 16.50 Uhr

Der Kantonspolizei Bern wurde in der Nacht auf Freitag gemeldet, dass es am Donnerstag, 16. September, zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr beim Parkplatz Seefelsweg in Biel zu einem sexuellen Übergriff auf einen jungen Mann gekommen sei.

Ersten Aussagen zufolge hatte sich der 17-Jährige auf dem auch als «Krautkuchen» bezeichneten Parkplatz Seefelsweg aufgehalten, als er durch einen Unbekannten unversehens angegangen worden sei. Dabei sei es zum sexuellen Übergriff gekommen, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Der Unbekannte wird als zirka 180 Zentimeter grosser Mann mit kurzen braunen Haaren, heller Hautfarbe und einem Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Lederjacke getragen. Weiter habe er Hochdeutsch mit einem slawischen Akzent gesprochen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf

Es werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zur Tat beziehungsweise dem Täter machen können oder in dem Zusammenhang anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden. (kpb)