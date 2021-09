Biberist In die Jahre gekommen: Solothurner Kajakfahrer planen ein neues Bootshaus Die Solothurner Kajakfahrer wollen einen Bootshaus-Neubau an der Aare. Der Präsident des Vereins, Jürg Räz, ist guten Mutes, das 1,4 Millionen-Projekt 2023 einweihen zu können. Urs Byland 01.09.2021, 05.00 Uhr

Modellzeichnung vom neuen Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer. zvg

Das Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer liegt auf Biberister Boden. An der grünen Aare frönen sie ihrer Leidenschaft, schreiben sie auf ihrer Internetseite. Nun plant der Klub mit rund 240 Aktiv- und Passivmitgliedern einen Neubau.

Zum Baugesuch sind keine Einsprachen gemacht worden, aber bis zum möglichen Erhalt einer Baubewilligung kann es noch dauern. Das letzte Wort hat der Kanton, denn die vom Bau betroffenen Grundstücke liegen ausserhalb der Bauzone und in der Uferschutzzone. Vorabklärungen hätten ergeben, dass der Kanton nicht grundlegend gegen das Bauvorhaben sei, erklärt Jürg Räz aus Selzach, Präsident des Vereins Solothurner Kajakfahrer. Die Mitberichte seien ins Baugesuch eingeflossen. Auch die aktuell stattfindende Ortsplanungsrevision in Biberist sollte kein Stolperstein sein, weil künftig das Areal, heute der Landwirtschaftszone zugeteilt, neu einer Zone Sport und Freizeit angehören soll. Aber entschieden ist noch nichts.

«Wir brauchen ein neues Bootshaus», ist Messebauer und Schriftenmaler Räz überzeugt. Als Beispiel für den Bedarf nennt er die Bootsplätze, deren Anzahl leicht steigen würde. Wettkampftauglich sei die Anlage nicht wirklich. Es fehlen Garderoben für die Frauen. Heute müsse auch der Aufenthaltsraum als Garderobe genutzt werden. Zeitgemäss sei die Anlage auch nicht mehr. Ob aber die Bedürfnisse der Aktiven ausreichen, auch die Passivmitglieder zu überzeugen, weiss Räz nicht. Für den Neubau rechnet er mit Kosten von 1,4 Mio. Franken. Das ist viel Geld für den Verein der Kajakfahrer.

Die Finanzierung muss noch geklärt werden

Entschieden ist die Finanzierung noch nicht. «Mit dieser steht und fällt das Projekt.» Zuerst müssten aber noch die genauen Kosten für den Neubau ermittelt werden. Er sei guten Mutes, so Räz, die Vereinsmitglieder im nächsten Januar an der Generalversammlung für das Projekt zu begeistern. Ihm schwebe der Einsatz des halben Vereinsvermögens vor. «Vielleicht spricht die Versammlung auch mehr Gelder. Aber es ist Vorsicht geboten. Wir müssen auch den Betrieb weiterhin finanzieren können. Es kann immer etwas Unvorhergesehenes geschehen.» Räz hofft auch auf Gelder von Kanton und Gemeinden und will natürlich mit den Vereinsmitgliedern weiteres Geld sammeln. «Je weniger wir fremdfinanzieren müssen, umso besser.»

Der Neubau mit Flachdach hat unten sowie im oberen Bereich des Westteils Bootsplätze. Im Ostteil sind die Garderoben geplant sowie in der Mitte einen Aufenthaltsbereich. Mit dem Flachdach wird niedriger gebaut als bisher. Im Frühling 2023, hofft Räz, sollte der Neubau realisiert werden können.