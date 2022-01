Beschaffungen Millionen aus Bern: Diese Solothurner Firmen profitieren von lukrativen Bundesaufträgen Sie liefern Munition, Schuhe oder auch hochspezialisierte Software: Unternehmen aus dem Kanton Solothurn sichern sich bei öffentlichen Vergaben des Bundes über 100 Millionen Franken pro Jahr. Wohin fliesst das Geld? Sven Altermatt Jetzt kommentieren 10.01.2022, 12.00 Uhr

Ob Wald-Expertisen, Software fürs Departement von Alain Berset, Strassenbauarbeiten oder Munition: Der Bund beschafft sich im Solothurnischen allerhand Waren und Dienstleistungen. Bilder: Keystone (3), bko; Montage: ckr

Wenn die Eidgenossenschaft auf Einkaufstour geht, ist viel Geld im Spiel – viel Steuergeld: Der Bund gibt Milliarden für Waren und Dienstleistungen privater Firmen aus. Es geht um Aufträge aller erdenklicher Art: Um Panzer und Papier; um Beratungsverträge und Bauarbeiten; um Informatikdienste und Immobilien.

Die Bundesverwaltung verfügt, konzentriert betrachtet, über eine enorme Marktmacht. Gleichzeitig ist sie für Firmen ein so zuverlässiger wie solventer Auftraggeber. Wer sich einmal in einem öffentlichen Beschaffungsverfahren durchgesetzt hat, darf auf eine erstklassige Referenz zählen.

Von Bundesgeldern profitieren auch Firmen aus dem Kanton Solothurn. Allein im Jahr 2020 flossen 108 Millionen Franken aus Bern an hiesige Unternehmen, 2019 waren es sogar 120 Millionen Franken. Im vergangenen Jahrzehnt war die entsprechende Summe stetig gewachsen.

Solothurn steht damit recht gut da. Denn der Kanton bekommt in etwa genauso viele Aufträge aus Bundesbern, wie ihm gemessen an seinem Anteil an der nationalen Wirtschaftsleistung theoretisch zustehen. Dies ist freilich nicht in allen Regionen der Fall. Namentlich in der Westschweiz beklagen Politiker regelmässig, dass die Aufträge ungerecht verteilt würden.

Doch wohin genau fliesst das Bundesgeld im Kanton Solothurn? Welche Firmen profitieren von den Vergaben? Um das herauszufinden, hat diese Zeitung die Daten des Bundes ausgewertet und Zahlen gewälzt.

Unter dem Radar der Öffentlichkeit

Die Auswertung stützt sich einerseits auf die Listen der grössten Auftragnehmer der Eidgenössischen Departemente; das Bundesgericht hat deren Veröffentlichung vor einigen Jahren erzwungen. Das besondere an den Daten: Sie beziffern nicht nur die Zuschlagssummen der Auftragsvergaben, sondern die effektiven Zahlungen an private Lieferanten. Deshalb liegen die Angaben für das Vorjahr jeweils erst mit Verzögerung vor. Andererseits beruht die Auswertung auf Daten der Plattform Intelliprocure, die von Wirtschaftsinformatikern der Uni Bern aufbereitet worden sind. Dabei werden alle publizierten Auftragsvergaben berücksichtigt.

Die Munitionsfabrik Saltech in Däniken ist einer der Grosslieferanten der Schweizer Armee. Bild: Bruno Kissling

Die Analyse zeigt: Rüstungsbetriebe gehören ebenso zu den Lieferanten des Bundes wie alteingesessene Dienstleister aus der Region. Mit der Eidgenossenschaft geschäften jedoch auch hochspezialisierte Kleinfirmen; darunter solche, die öffentlich kaum je in Erscheinung treten. Ein paar Beispiele:

Wer von den Bundesmillionen profitiert Die Millionen der Munitionsfabrik: Gut jeder zweite Franken, der vom Bund in die Privatwirtschaft fliesst, kommt aus dem Verteidigungsdepartement von Viola Amherd. Davon profitiert auch ein Solothurner Betrieb ordentlich: Die Munitionsfabrik Saltech AG in Däniken erhielt 2020 stolze 41,3 Millionen Franken aus Bern. Insgesamt überwies das Verteidigungsdepartement in den vergangenen fünf Jahren über 150 Millionen Franken an die Firma, die schwergewichtig für den Staat arbeitet.



2017 erhielt sie etwa einen Grossauftrag für Munition des Kalibers 12,7 Millimeter für Maschinengewehre. Trotzdem war die Saltech zuletzt nach einem verkorksten Maschinendeal in finanzielle Schieflage geraten. Ein Geldgeber musste die Firma vor dem Konkurs bewahren.

Die Software erfasst Personen, die im Ausland arbeiten, aber weiterhin hierzulande sozialversichert sind. Ihr sind Firmen und Behörden aus der ganzen Schweiz angeschlossen. Seit Corix im Jahr 2014 den Zuschlag aus Bersets Departement bekam, sind Millionenbeträge nach Biberist geflossen. Allein 2020 waren es 1,5 Millionen Franken.

Anhaltspunkte dazu liefern die Beschaffungsdaten: Das federführende Bundesamt für Strassen hat in den vergangenen fünf Jahren immerhin Aufträge in der Höhe von über 65 Millionen Franken ans kantonale Baugewerbe vergeben. Unbestrittener Branchenprimus in der Region ist die Marti AG Solothurn, eine Tochterfirma der schweizweit tätigen Bauholding.

Weitere 258’000 Franken gingen im besagten Jahr an den IT-Dienstleister AlphaCore Gmbh aus Etziken. Auf der Kreditorenliste der Parlamentsdienste stehen zudem die WIB Solutions AG aus Olten (206’000 Franken) und die Däniker Basevision AG (153’000 Franken).

Davon hat auch das Solothurner Baugewerbe etwas: Der Bau und Unterhalt der Nationalstrassen ist kostspielig. Bild: Keystone

Breite Produktepalette aus dem Kanton

Zuschläge wie jene an die Munitionsfabrik Saltech sind grosse Brocken. Ansonsten aber verteilen sich die Bundesmillionen auf verhältnismässig viele Lieferanten im Kanton: In den vergangenen fünf Jahren vergab die Berner Verwaltung Aufträge an rund 70 Solothurner Unternehmen.

Der Katalog der beschafften Produkte ist breit. So finden sich darin etwa auch Arbeitsschuhe: Solche bestellte die Eidgenössische Zollverwaltung im Frühjahr 2021 im grossen Stil beim Fachspezialisten Haix in Egerkingen. Je nach Bedarfsmenge wird der Auftrag der Firma über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 12 Millionen Franken einbringen.

Angehörige des Grenzwachtkorps auf Streife: Die zuständige Zollverwaltung kauft Schuhe bei der Firma Haix in Egerkingen. Bild: Keystone

Ein weiteres Beispiel: Die Trimbacher Textilfirma Avantex produzierte für die Armee verschiedene Fahrzeugblachen – insgesamt belief sich die Auftragssumme auf einen höheren einstelligen Millionenbetrag.

Aufträge aus Bern bekommt ferner das private Institut für Angewandte Pflanzenbiologie mit Sitz in Witterswil im Dorneck. Die Aktiengesellschaft ist praktisch nur in der Fachwelt bekannt, sie hat sich der Waldökologie und Pflanzenphysiologie verschrieben. Das Bundesamt für Umwelt greift regelmässig auf die Expertise des Instituts zurück.

