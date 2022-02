Begehrter Lebenssaft Blutspendezentren in Grenchen und Olten verkürzen massiv ihre Öffnungszeiten Die Zahl der Blutspenden in der Schweiz sank innerhalb der vergangenen zehn Jahre um fast einen Drittel. Jetzt haben die kantonalen Blutspendezentren in Grenchen und Olten ihre Öffnungszeiten praktisch halbiert. Wird nun das knappe Gut noch rarer? Herbert Lanz Jetzt kommentieren 09.02.2022, 17.02 Uhr

Blick in ein Blutspendezentrum: Im Kanton Solothurn wurden die Öffnungszeiten stark reduziert. Ralph Ribi

Stefan Wyser ist letzte Woche der Kragen geplatzt. Der Werbefachmann aus Kappel griff in die Tasten und schrieb einen Leserbrief, den diese Zeitung veröffentlicht hat. Der Grund seines Ärgers: Das Blutspendezentrum Olten hat auf 1. Januar 2022 seine Öffnungszeiten unter der Woche von 20 auf 11 Stunden reduziert. Unverständlich für ihn, denn:

«Patienten sind doch auf Blutspenden dringend angewiesen»,

sagt Wyser im Gespräch. Er befürchtet, dass es nun viel längere Wartezeiten für die Spenderinnen und Spender gibt. Und er kritisiert den weiteren sozialen Abbau, der es dem Spendezentrum ermögliche, Einsparungen bei den Lohnkosten machen zu können.

Stefan Wyser aus Kappel will der Gesellschaft etwas zurückgeben. zvg

Der 63-Jährige ist ein Vielspender. Alle drei Monate wird er vom Blutspendezentrum Olten über seinen nächsten Termin informiert. Im vergangenen November hat er zum 86. Mal Blut gespendet. Erneut 0,45 Liter. Das entspricht einem Beutel Blut. In seinem Leserbrief hielt er fest:

«Im Moment überlege ich ernsthaft, ob ich bei der nächsten Aufforderung zur Spende negativ reagiere.»

In Grenchen wurden die Öffnungszeiten halbiert

Nicht nur in Olten gelten neu kürzere Öffnungszeiten, sondern auch in Grenchen. Dort wurden Anfang Jahr im Blutspendezentrum «Sunnepark» die Öffnungszeiten von bisher acht Stunden pro Woche auf viereinhalb Stunden praktisch halbiert. Nur in Solothurn im Bürgerspital wurden die Zeiten beibehalten. In Olten kann neu am Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden, in Grenchen am Dienstag von 15 bis 19.30 Uhr.

Warum wurden die Öffnungszeiten derart deutlich verkürzt?

«Infolge der Coronapandemie und zum Schutz der Spenderinnen und Spender sowie der Mitarbeitenden haben wir die ‹Blutspende auf Termin› eingeführt, um so die Zahl der Anwesenden in unseren stationären Entnahmestellen möglichst gering zu halten»,

erläutert Barbara Mihm, operative Leiterin der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn. «Blutspende auf Termin» bedeutet, dass ein Blutspender nicht mehr bloss ein Aufgebot für einen bestimmten Tag bekommt, sondern dass er selber Tag und Uhrzeit mit dem Blutspendezentrum vereinbaren kann.

Im Rahmen einer Evaluation, so Mihm, «zeigte sich sehr klar, welche Öffnungstage und Öffnungszeiten sich gut mit den Wünschen und Verfügbarkeiten unserer Blutspender decken». Konkret: Bei Terminvereinbarungen habe sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gezeigt, dass die Spender die Zeiten zwischen 14 und 19.30 Uhr bevorzugten, statt Termine von morgens um 8 bis 13 Uhr.

Das knappe Gut Blut soll dennoch nicht rarer werden

Muss man nicht doch befürchten, dass nun durch die kürzeren Öffnungszeiten das knappe Gut Blut rarer wird? Barbara Mihm verneint. «Auch mit den neuen, gekürzten Öffnungszeiten können wir gewährleisten, auch in Zukunft genügend Blutentnahmen tätigen zu können.» Bislang waren das 23’000 Vollblutspenden pro Jahr in der Region Aargau-Solothurn.

Stefan Wyser ist ein Vielspender. Im vergangenen Oktober hat er zum 86. Mal Blut gespendet, erneut 0,45 Liter. Alexander Wagner

Aus der «Blutspende auf Termin» resultiere zudem eine deutlich bessere Planbarkeit, die es dem SRK erlaube, die Zahl der Blutspenden auf den Blutbedarf der Region abzustimmen. Dies getreu der Massgabe «Die richtige Spende mit der richtigen Blutgruppe zur richtigen Zeit», um sicherzustellen, dass angesichts der begrenzten Haltbarkeit der Blutprodukte, diese tatsächlich den Patienten zugutekommen.

Für die zweite Jahreshälfte sei zudem die Einführung eines Online-Terminreservierungssystems geplant. «Wir sind sicher, dass somit Wartezeiten und Ansammlungen vermieden werden und die Terminfindung für Spenderinnen und Spender sehr einfach wird», sagt Mihm.

Es gehe nicht um Kosteneinsparungen, heisst es beim SRK

Zum Vorwurf des Sozialabbaus und der Möglichkeit, Lohnkosten einsparen zu können, wie dies Stefan Wyser moniert, entgegnet die SRK-Verantwortliche: «Als gemeinnützige Stiftung sind wir nicht profitorientiert. Entsprechend geht es nicht um Kosteneinsparungen und Stellenabbau, sondern unter den schwierigen Bedingungen der Coronapandemie die Blutversorgung in der Region entsprechend dem Bedarf jederzeit zu gewährleisten.»

Stefan Wyser hat Blutgruppe 0 Rhesus negativ. Für diese Blutgruppe gibt es immer eine grosse Nachfrage, weil Blut dieses Typs als Transfusion von jedem Empfänger vertragen wird. Aber nur 6 Prozent der Menschen in der Schweiz haben seine Blutgruppe.

Auf der Internetseite Blutspende.ch des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) gibt der Blutspende-Barometer Auskunft über den aktuellen Vorrat. Bei Blutgruppe 0 Rhesus negativ wird dieser, Stand 9. Februar 2022, als «kritisch» bezeichnet. Das heisst: Der Vorrat reicht in der Schweiz momentan nur noch für vier Tage.

Blutspendebarometer ganze Schweiz, Stand 9.2.2022. blutspende.ch

Das SRK schreibt dazu: «Ihre Spende wird in den nächsten Tagen dringend benötigt.» Auch der Blutspende-Barometer für die Region Aargau-Solothurn zeigte gestern den Vorrat von Wysers Blutgruppe als «kritisch» an. «Tief» war der regionale Vorrat bei der Blutgruppe B Rhesus negativ (6 Tage Vorrat) «normal» bei 0 positiv, A positiv und A negativ (10 Tage), «hoch» bei AB positiv, AB negativ sowie B positiv.

Stefan Wyser wird wohl wieder Blut spenden gehen

Der 63-jährige Kappeler wird wohl wieder Blut spenden gehen, wenn er diesen Monat ein Aufgebot dazu erhält, wie er im Gespräch erklärt. Trotz seines Ärgers:

«Ich will ja nicht diejenigen bestrafen, welche mein Blut vielleicht dringend benötigen»,

sagt Stefan Wyser. Ihm gehe es gut in der Schweiz, deshalb will er der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Da er gesund sei und genügend Blut habe, könne er seinen dreimonatigen Blutspende-Rhythmus eigentlich weiter «durchziehen». «Mein Ziel sind ja nach wie vor 100 Blutspenden.»

