Energie - Bis zu 29 Prozent: So stark steigt der Strompreis in Zuchwil

Bis zu 29 Prozent: So stark steigt der Strompreis in Zuchwil

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Gaskrise haben die Strompreise in ungeahnte Höhen steigen lassen. Das spüren auch die Konsumenten in Zuchwil. Wir zeigen, wie hoch die Stromrechnung in der Gemeinde ausfällt.