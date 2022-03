Bahnlinie Endlich ein Zughalt in Zuchwil, Derendingen und Co: Kommt die S-Bahn Wasseramt–Leberberg noch? Die Pläne waren ambitioniert: Zwischen Subingen und Solothurn könnten Regionalzüge verkehren, vielleicht sogar durchweg bis an den Weissenstein. Doch die Euphorie scheint verflogen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solothurner Planspiele: Die neue S-Bahn-Linie würde vom Südportal des Weissensteintunnels beim Bahnhof Oberdorf via Solothurn bis nach Subingen verkehren. Thomas Ulrich, Michel Lüthi; Montage: ckr

Gleich drei Bahnlinien durchziehen Zuchwil. Ein Zug hält dort allerdings nie. Die Wasserämter Gemeinde, die zügig wächst und bald die 10’000-Einwohner-Marke knacken dürfte, hat bekanntlich keine Bahnstation. Das wollten die Solothurner Verkehrsplaner schon vor Jahren ändern – und nicht nur das: Zwischen Subingen und Solothurn sollte im Halbstundentakt eine S-Bahn-Linie verkehren, mit jeweils mehreren Haltestellen in Zuchwil, Derendingen und Subingen.

Diese Pläne waren – und sind – ambitioniert. Sie würden den Regionalverkehr in der Gegend grundlegend umkrempeln. Heute ist der besagte Streckenabschnitt für diesen bedeutungslos, vor just genau 30 Jahren wurde er stillgelegt. Anders im Fernverkehr: Die «Bahn 2000» nutzt einen Teil des Trassees der früheren Buchsibahn.

Die «Reaktivierung für den Regionalverkehr», wie es im Fachjargon heisst, war bereits vor sechs Jahren im Agglomerationsprogramm vorgesehen. Dafür wären diverse bauliche Massnahmen notwendig; bis hin zum Ausbau auf Doppelspur und dem Bau eines neuen Wendegleises in Subingen. In einer Schätzung wurden die Kosten dafür auf 87 Millionen Franken beziffert.

Und die Planspiele der Behörden gingen noch weiter: Die S-Bahn könnte via Langendorf und Lommiswil sogar bis nach Oberdorf verlängert werden. Dank der «Durchbindung im Knoten Solothurn» würde das Strassennetz in der Agglomeration entlastet. Gleichzeitig könnte das Potenzial des Weissensteintunnels so noch besser ausgeschöpft werden.

Mit einer S-Bahn-Linie von Subingen nach Oberdorf entstünde eine neue Bahnachse Wasseramt–Leberberg. Von einer «zweiten Durchmesserlinie» schwärmten die Verantwortlichen des Kantons noch vor fünf Jahren. Die Idee geniesse einen «hohen Stellenwert», erklärte der damalige Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr.

In Bern wollte man nichts wissen

Hätte, wäre, wenn. Wie steht es heute um die Pläne? Eine Bestandsaufnahme zeigt: Die Euphorie scheint verflogen. Im Bundeshaus erhörte man die Wünsche aus Solothurn nicht. Die S-Bahn-Linie Solothurn–Subingen scheiterte vorerst an den Mühlen Berns. Die Linie schaffte es nicht in den sogenannten Bahn-Ausbauschritt 2030. Das Projekt wurde nicht als prioritär eingestuft.

Die Verkehrsmilliarden werden in Bern heute nicht mehr einfach getreu der Wunschliste einzelner Regionen verteilt. Der Ausbau gehorcht einer anderen Logik: Investiert wird vorrangig dort, wo die Strecken chronisch überlastet sind.

Aktuell wird das Projekt der neuen S-Bahn-Linie von den Solothurner Behörden denn auch nicht nachdrücklich weiterverfolgt. «Es ist nichts, an dem wir derzeit konkret planen», bestätigt Kjell Kolden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton.

Immerhin: Im neuesten Agglomerationsprogramm, das bis Ende 2023 genehmigt werden soll, ist die S-Bahn-Linie erneut aufgeführt. Allerdings wird sie dort nur als eine mögliche Option genannt. Im Programm ist Geld für eine Angebotsstudie vorgesehen.

Ein paar Schritte zurück also? Die Studie solle klären, wie der ÖV in der Region am besten ausgestaltet wird, erklärt Kolden. Das Ziel: Zum einen die ÖV-Verfügbarkeit erhöhen, zum anderen die Reisezeiten reduzieren.

Vielleicht gibt es am Ende mehr Busse

Dass das Angebot in der Region verdichtet werden soll, daran zumindest bestehen keine Zweifel. Neue Bushaltestellen oder Bahnstationen an bereits dicht besiedelten Standorten fördern die Siedlungsentwicklung nach innen.

Konkret wird die Studie die Frage beantworten müssen, «ob das Nachfragepotenzial für ein schienengebundenes Angebot im Regionalverkehr ausreichend ist». Oder ob nicht besser das Busangebot ausgebaut wird; verbunden mit anderen Massnahmen, um die Reisezeiten zu verkürzen und den Fahrplan zu stabilisieren. Denkbar wären etwa neue Schnellbuslinien nach Solothurn.

Entscheiden sich die Behörden doch für eine neue S-Bahn-Linie, werden sie versuchen, das Projekt im nächsten Bahn-Ausbauschritt 2040 unterzubringen. Diesen wird das Bundesparlament voraussichtlich im Jahr 2026 verabschieden. In Betrieb gehen würde die S-Bahn-Linie Solothurn–Subingen dann wohl frühestens 2033.

Verlängerung an den Weissenstein ist schwierig

Und was ist mit der Idee, die mögliche S-Bahn-Linie nach Oberdorf zu verlängern? In den Planspielen der Behörden spielt diese derzeit keine Rolle mehr. Auch wenn Kjell Kolden vom Kanton betont, man wolle da nichts vorwegnehmen. Stand jetzt wäre wegen der beschränkten Schienenkapazitäten eine zusätzliche Verbindung nach Oberdorf wohl nur stündlich möglich.

Südportal des Weissensteintunnels in Oberdorf: Die Sanierung des Bauwerks verzögert sich. Hanspeter Bärtschi

Ohnehin stehen beim Weissensteintunnel derzeit ganz andere Probleme im Zentrum. Zur Erinnerung: Nach einem jahrelangen politischen Seilziehen entschied der Bund Anfang 2017, das Bauwerk doch noch zu sanieren. Doch das Projekt hat sich wegen juristischer Wirren um Auftragsvergaben schon mehrfach verzögert. Stand jetzt dürfte die Sanierung erst 2023 beginnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen