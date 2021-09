Aufruf Winistorf: Weisser Lieferwagen der Hornussergesellschaft gestohlen – Polizei bittet um Mithilfe In der Nacht auf Freitag wurde in Winistorf der weisse Lieferwagen der Hornussergesellschaft Winistorf-Seeberg gestohlen – die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe 06.09.2021, 13.44 Uhr

Der weisse Fiat Ducato der Hornussergesellschaft wird gesucht. Kapo Solothurn

In der Nacht auf Freitag, 3. September 2021, wurde in Winistorf in das Vereinslokal der Hornussergesellschaft Winistorf-Seeberg eingebrochen, berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Die Täterschaft sei bislang unbekannt. Anlässlich des Einbruchs wurde durch die Täterschaft ein Lieferwagen mit folgenden Merkmalen entwendet: