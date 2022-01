Auf einen Kaffee mit ... Er war sein ganzes Berufsleben lang bei der gleichen Solothurner Bank: «Etwas Erfahrung kann einem nicht schaden» Rolf Hofstetter arbeitet seit bald einem halben Jahrhundert für die gleiche Bank. Er kennt die Tücken der Unternehmensnachfolge – und weiss nur zu gut, wie schwer es einem Patron fällt, loslassen zu können. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Einige seiner Kunden betreut Credit-Suisse-Mann Rolf Hofstetter (62) seit 40 Jahren. Bild: Tom Ulrich

Er ist gewiss keiner von denen, die früher alles besser fanden. Aber etwas, findet er, war früher zumindest anders: «Die Loyalität war allgemein höher.» Der Mann, der das sagt, sitzt in einem lichtdurchfluteten Konferenzzimmer an der Solothurner Wengistrasse und blickt seinem 47. Berufsjahr bei der gleichen Bank entgegen. Rolf Hofstetter hat einen Karriereweg hinter sich, der auf manche etwas aus der Zeit gefallen wirken mag.

Ein halbes Jahrhundert beim selben Arbeitgeber? So etwas ist in Zeiten rascher Jobwechsel und befristeter Verträge selten geworden. Hofstetter startete 1976 bei der damaligen Schweizerischen Volksbank, der heutigen Credit Suisse.

Nach der Banklehre an der Wengistrasse bekam er seine erste feste Stelle. Er besuchte Weiterbildungen. Machte einen Abstecher in die Romandie. Absolvierte das Bankfachdiplom. Übernahm mehr und mehr Führungsverantwortung. Seit 1982 ist er im Firmenkundengeschäft tätig, vor neun Jahren übernahm er dann dessen Leitung im Marktgebiet Solothurn–Oberaargau.

Hofstetter, 62, grauer Schnauz und modische Brille, spricht in kurzen, aber bestimmten Sätzen. Er strahlt eine Ruhe aus, die seiner Arbeit nur zuträglich sein dürfte. Angesichts all der Veränderungen und Entwicklungsmöglichkeiten habe er nie einen Grund gehabt, die Bank zu verlassen. «Wenn ich etwas mache», sagt Hofstetter, «dann bleibe ich gerne lange dran.»

An Belegen dafür mangelt es freilich nicht: Hofstetter wohnt schon sein Leben lang in Attiswil, wo er auch während über 20 Jahren ein kommunales Amt innehatte. Einige seiner Firmenkunden betreut er seit 40 Jahren. Für manche hat er im Lauf der Zeit schon drei Nachfolgelösungen aufgegleist – sein Spezialgebiet. 300 solcher Prozesse begleitete Hofstetter insgesamt; es ging um total 11'000 Arbeitsplätze. Und auch seine Kundenberater sind Routiniers im Geschäft; im Schnitt arbeiten sie seit 29 Jahren für die Bank.

Seit Jahrzehnten die Wirkungsstätte von Rolf Hofstetter: Volksbankgebäude in Solothurn (erbaut vom bekannten Architekten Otto Rudolf Salvisberg). Bild: Wolfgang Wagmann

Hofstetter sagt, er sei seit je ein pragmatischer Mensch:

«Man kann aus allem eine Lehre ziehen. Das Gute habe ich mir bei anderen Leuten abgeschaut, das Schlechte möglichst auszulassen versucht.»

So war es schon in seinen Anfangsjahren, als ein Volksbankdirektor noch Gilet, Hut und Krawatte trug. Kreditanträge seien damals auf der mechanischen Schreibmaschine getippt worden, gibt Hofstetter eine Anekdote preis. Selbst bei den marginalsten Tippfehlern habe es kein Pardon gegeben. «Tipp-Ex war nicht erwünscht. Dann hiess es eben: Alles nochmals von vorne, bitte!» Heute sei man da zum Glück weniger gestreng unterwegs.

Es menschelt immer gehörig

Es ist eine erstaunliche Beständigkeit, die Rolf Hofstetter mit vielen seiner Kundinnen und Kunden gemeinsam ist: Familienunternehmer denken nicht nur in Quartalen, sondern in Generationen. Sie bauen ein Lebenswerk auf oder führen eine über Generationen aufgebaute Tradition fort. Bis irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem sie ihre Firma in die Hände von Nachfolgern legen sollten.

Hofstetter ist der Fachmann, der ihnen dabei hilft. Die Unternehmensnachfolge ist ein Bereich, der Geduld und Ausdauer erfordert. Oder wie das Urgestein trocken meint:

«Etwas Erfahrung kann einem nicht schaden.»

Bei der Übergabe einer Firma von der einen auf die nächste Generation geht es beileibe nicht nur darum, die finanziellen Weichen zu stellen oder die steuerliche Belastung zu minimieren. Es gehe um Menschen und ihre Gefühle, sagt Hofstetter und hebt beide Zeigefinger: «Um viele Emotionen.» Konkrete Beispiele gäbe es natürlich zuhauf, aber Diskretion ist in seinem Metier oberstes Gebot.

Am Anfang steht immer die Frage: Wer soll die Firma weiterführen, wenn der Patron nicht mehr kann? Bei Mittfünfzigern beginnt Hofstetter allmählich, das Thema anzusprechen. «Man muss vorsichtig vorgehen», sagt er. «Aber man darf auch nichts beschönigen oder verschweigen. Ich bin ja kein Diplomat.» Weil er seine Kunden schon lange kenne – und sie ihn –, könne er da auf einen Vertrauensvorschuss zählen. Jede Firma habe andere Voraussetzungen, jede Familie ihre eigenen ideellen Werte.

Wenn‘s klemmt, redet er Klartext

Hofstetter spricht davon, «mit Struktur ein Lebenswerk zu sichern». Über die Jahre hat er dafür einen Prozess entwickelt, den die Credit Suisse unterdessen überall im Land anwendet. Er beginnt mit einer umfassenden Ist-Analyse, in der etwa die Rolle des Unternehmers und die Bedürfnisse der Familie geklärt werden.

Dann werden Führungskräfte und Mitarbeitende einbezogen, externe Spezialisten an Bord geholt, mehrere Handlungsoptionen erarbeitet. Am Ende geht es um all die Feinheiten; um die Vermögensstrukturen und die Finanzierung ebenso wie um steuerliche Fragen oder rechtliche Aspekte.

«Wenn ich etwas mache, dann bleibe ich gerne lange dran»: Rolf Hofstetter. Bild: Tom Ulrich

Die Emotionen kämen dabei meist wellenartig, sagt Hofstetter. Das Loslassen fällt vielen Patrons schwer. «Sie sind geradezu euphorisch, wenn es um die Lösungssuche geht», so der Nachfolgeexperte. Aber wenn dann einmal eine Lösung auf den Tisch liege, schreckten manche vor den entscheidenden Schritten zurück.

Eine zusätzliche Belastung sind die oft unterschiedlichen Bedürfnisse der Familienmitglieder. Mal stossen Hofstetter und seine Leute auf Reibereien unter den potenziellen Nachfolgern. Mal auf eine Tochter, die unbedingt auch ihren Mann in die Geschäftsleitung holen möchte. Mal auf eine verunsicherte Belegschaft. Mal erleben sie, wie ein Termin beim Notar in letzter Minute platzt, weil der Vater sich plötzlich weigert zu unterschreiben. Rolf Hofstetter weiss sich zu helfen:

«Wenn’s irgendwo richtig klemmt, rede ich Klartext mit den Beteiligten. Schliesslich geht es darum, dass eine Firma weiterexistieren kann. Dieses Ziel darf man nicht aus den Augen verlieren.»

Sagt’s und atmet tief aus.

Eine Frage muss natürlich noch sein, Herr Hofstetter. Wie geht es bei Ihnen selbst weiter? Er lacht herzhaft, antwortet zackig: «Bis 65 würde ich gerne weiterarbeiten, aber wenn fertig ist, ist fertig.» Seinen Ruhestand werde er selbstbestimmt gestalten. «Das habe ich in meinen Händen.»

