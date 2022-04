In der Fastenzeit verwandelt Hans Vogt seine Stube in eine Malerwerkstatt. Er macht aus Eiern Eisenbahnszenen in Miniatur – Kunstwerke, die er am Eiermarkt Solothurn zugunsten von Amnesty International verkauft.

Daniela Deck Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr