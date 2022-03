Finger weg vom Efeu: Vögel und Insekten fliegen auf ihn

Artenvielfalt Missverständnis zum Efeu: Förster schlagen Alarm, weil Passanten im Wald wertvolle Ökosysteme zerstören Sei es aufgrund von falscher Information oder zur Dekoration daheim: An Waldrändern werden Efeuranken von den Bäumen gerissen oder geschnitten. Darunter leiden Pflanzen und Tiere gleichermassen. Daniela Deck 3 Kommentare 02.03.2022, 17.00 Uhr

Spaziergänger zerstören im Wald Efeu: Forstingenieurin Mélila Saucy zeigt die abgerissene Wurzel einer alten Kletterpflanze im Wald von Selzach. Ohne Wurzel kann diese nicht überleben. Corinne Glanzmann

Empört deutet Mélila Saucy auf den Baumstamm einer alten Fichte im Selzacher Wald: Unbekannte haben den Baum bis auf fast zwei Meter Höhe seiner Efeuranken beraubt. Die junge Forstingenieurin ist im Revier Leberberg tätig. Sie sagt: «Ich sehe diese Art von Vandalismus in letzter Zeit oft. Mir scheint, das Problem hat mit Corona zugenommen, seit mehr Leute in den Wald kommen.»

Das Problem: Efeu erfüllt im Wald eine wichtige Funktion. Doch wenn die Verbindung der Kletterranken zu ihren Wurzeln im Boden gekappt wird, stirbt die Pflanze ab. Angesichts der Tatsache, dass Efeu mehrere hundert Jahre alt werden kann, bedeutet das einen herben Verlust für das Ökosystem.

«Das Entfernen von Efeu ist schlecht für unzählige Vogel- und Insektenarten», sagt Saucy. «Das Schlimmste dabei ist, dass viele Leute ehrlich überzeugt sind, sie täten etwas Gutes, wenn sie die Ranken vom Baum schneiden oder reissen. Sie meinen, Efeu sei ein Parasit, wie zum Beispiel die Mistel in den Baumkronen. Das Gegenteil ist der Fall.»

Forstingenieurin Mélila Saucy im Wald von Selzach. Corinne Glanzmann

Die Furcht vor Nachahmertaten

Und: Ist die frevlerische Tat von unbekannter Hand erst getan, können die übrigen Waldbesucher oft nicht unterscheiden: Hat hier das Forstteam pflegerisch eingegriffen oder war ein Vandale am Werk? In flagranti ertappt hat die Försterin übrigens noch niemanden, der oder die sich am Efeu vergriff.

Die Folge der Heimlichkeit, so vermutet Saucy, sind Nachahmertaten. Besonders gefährdet seien alte Bäume an Waldrändern, Lichtungen und viel begangenen Wegen.

Das Missverständnis zum Efeu aus der Welt zu schaffen, ist der Försterin ein Anliegen. Sie erklärt:

Mélila Saucy. Corinne Glanzmann

«Der Bewuchs mit Efeu schützt den Baumstamm vor Sonnenbrand und Frost. Wächst Efeu am Boden, sorgt er mit der Beschattung zudem dafür, dass der Boden um den Baum kühl und damit feucht bleibt.»

Die Symbiose zwischen Efeuranke und Baum sei bei weitem nicht der einzige Vorteil. Denn der Efeu diene Vögeln als sicherer Schlaf- und Futterplatz, da sich dort unzählige Insektenarten ansiedeln. «Für die Biodiversität ist Efeu ein wahres Wunder», fasst Saucy ihre Ausführungen zusammen. Daher ihr dringender Appell an die Spaziergängerinnen und Spaziergänger: «Bitte keinen Efeu von den Bäumen schneiden oder reissen.»

Durchtrennte Efeuwurzeln: So zerstören Passanten Ökosysteme, die über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gewachsen sind. Corinne Glanzmann

Das Problem ist nicht überall gleich verbreitet

Eine Umfrage bei weiteren Forstrevieren im Kanton zeigt, dass das Problem der Zerstörung von Efeuranken nicht überall gleich verbreitet ist. So hat Kreisförster Joshua Huber vom Forstkreis Thal-Gäu von seinen Revierförstern bisher keine entsprechenden Klagen erhalten, wie er sagt. Auch im Roggen ist Revierförster Robert Graber bislang nicht aufgefallen, dass Leute Efeu plündern.

Im Wasseramt ist dieses Problem der Revierförster Daniel Schmutz hingegen schon begegnet. «Leider geschieht das oft aus Unwissenheit», geht er mit der Leberberger Forstingenieurin, Mélila Saucy, einig. Man bemühe sich auf Waldgängen, die Mär vom schädlichen Efeus aus der Welt zu schaffen.

Auch Alain Imoberdorf, Revierförster der Bürgergemeinde Solothurn, bedauert die «verbreitete Missinformation zum Efeu». Seiner Meinung nach besteht das Problem zum Teil darin, dass es nicht explizit verboten ist, Efeu aus dem Wald mitzunehmen, vorausgesetzt, es geschieht nur zum privaten Gebrauch. Entsprechend bittet er Passanten, nur wenig Laub aus dem Bewuchs zu schneiden und den Hauptstamm sowie die Wurzeln der Kletterpflanze unbeschadet zu lassen.

Efeu bietet auch im Herbst und Winter Nahrung für Tiere

Georg Nussbaumer vom Forstrevier Unterer Hauenstein ist die Efeuzerstörung bisher erst in Form eines Facebook-Eintrags eines ehemaligen Lernenden begegnet. Zu Dekorationszwecken, so vermutet Nussbaumer, würden besonders ältere Leute Efeu aus dem Wald mitnehmen.

Georg Nussbaumer. Fabio Baranzini

Ob alt oder jung, dem Revierförster von Dorneckberg Nord und Insektenforscher, Roger Zimmermann, ist es ein Anliegen, der Öffentlichkeit mitzuteilen, «dass die Zerstörung von Efeu auch den Bienen schadet, und zwar den Wildbienen und den Honigbienen gleichermassen», wie er sagt.

«Efeu ist nicht nur eine unheimlich gute Nektarpflanze, sondern bietet den Bienen und – durch die Früchte – den Vögeln auch im Herbst und Winter noch Nahrung, wenn die meisten unserer heimischen Pflanzen verblüht sind.»

Was den Sammeltrieb der Leute angeht, so sei im Umland der Agglomeration Basel eher die dekorative Stechpalme das Ziel der Begierde, um Weihnachten und für den anstehenden Palmsonntag, so Zimmermann. Zum Glück habe man mit den hauptsächlichen Bezügern inzwischen vereinbaren können, dass sie die Palmzweige beim Forstbetrieb vorbestellen.

Bei kranken Bäumen leistet Efeu Sterbehilfe

Die Geschichte vom Efeu als Herausforderung für Bäume ist übrigens nicht völlig grundlos, da sind sich die befragten Försterinnen und Förster einig. Dazu sagt Mélila Saucy: «Wenn ein Baum bereits sehr krank oder gar am Absterben ist, bekommt der Efeu so viel Licht, dass sich die Ranken in der ganzen Krone ausbreiten können.»

Der Efeu als Pflanze steht bei den Förstern nicht speziell im Fokus – nur seine Funktion für das Ökosystem Wald. Von den zehn befragten Forstangestellten wusste niemand, ob es in den Solothurnern Wäldern mehrere Arten von Efeu gibt.

Efeu bis zur Krone: Hier ein herzförmiger Baum in Knutwil. Eveline Bachmann

Die Ruine Dorneck im Würgegriff

So wertvoll Efeu im Wald ist, so unerwünscht kann er auf Steinmauern und Parkbäumen sein. Dazu sagt Roger Zimmermann, Revierförster von Dorneckberg Nord: «Im Auftrag des kantonalen Hochbauamts entfernen wir immer wieder Efeu von der Ruine Dorneck. Denn die Kletterwurzeln des Efeus machen Risse in das alte Mauerwerk.»

An der Ruine Dorneck ist Efeu unerwünscht. Er beschleunigt die Erosion der Mauern. Nicole Nars-Zimmer

Dringt das Wasser in diese Ritzen, gibt es mit dem Frost im Winter Schäden. Durch das Zurückschneiden des Efeus werde die Erosion der Mauern verlangsamt.

Ausserdem, so Zimmermann, habe sein Team gerade vorletzte Woche gewisse Parkbäume von Efeu befreit. Der Revierförster sagt: «Mit dem Efeu ist es wie mit jedem Lebewesen: Es gibt Orte, an denen die Kletterpflanzen nützlich und erwünscht sind, und Orte, an denen sie nicht hingehören.»

