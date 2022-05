Keltischer Krieger von Gerlafingen im Museum Blumenstein

Neu im Museum Blumenstein: Der keltische Krieger von Gerlafingen – Eröffnung der Sonderausstellung am 15. Mai

Ein seltener Schatz fand im Jahr 2019 auf einer Baustelle in Gerlafingen den Weg an die Oberfläche: Ein Bagger hatte das Grab eines keltischen Kriegers aus der Zeit um 200 v. Chr. zutage gefördert. Am Sonntag, 15. Mai 2022, eröffnet das Museum Pächterhaus eine Sonderausstellung über dieses für den Kanton einzigartige Kriegergrab.