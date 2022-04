Solothurner Luxusmarken Das geht auch uns an: Wie Breitling, Bally und Co. die Archive ausschöpfen Retro boomt: Luxusmarken solothurnischer Prägung suchen Inspiration in den Archiven. Tradition ist in der Branche gerade eine sehr solide Währung. Doch in der Region hat man davon wenig. Eine Analyse. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 24.04.2022, 05.00 Uhr

Um das Bally-Firmenarchiv gibt es hinter den Kulissen ein Seilziehen. Im Bild: Die 2019 lancierte Sonderausstellung «Bally Monsieur» in Schönenwerd. Sandra Ardizzone

Zumindest eines dürfte nun niemand mehr behaupten: Dass Archivare bloss im Keller sitzende Aktenhüter seien. Von wegen! Manche von ihnen verwalten einen Schatz, mit dem sich ordentlich Geld verdienen lässt. Wie das geht, lässt sich derzeit – unter unterschiedlichen Vorzeichen – bei zwei Luxusmarken mit Verwurzelung im Kanton Solothurn beobachten. «Retro-Trend», lautet das Schlagwort dazu. Es geht um das Geschäft mit dem Erbe. Um die Rückbesinnung auf einstige Glanzzeiten.

Fall 1: Der Grenchner Uhrenhersteller Breitling wächst kräftig, seit der Marketing-Profi Georges Kern auf dem Chefsessel sitzt. Die Marke wurde überarbeitet, das von grossen Fliegeruhren dominierte Image angesichts der Klimabewegung rechtzeitig abgeschüttelt. Dafür wird jetzt die Vergangenheit gefeiert. Heute vermittle man die Fliegerei lieber – O-Ton Breitling – «aus historischer Sicht». Nostalgie statt schlechtes Gewissen also? Die entsprechenden Uhren referenzieren auf frühere Erfolgsmodelle.

Bei der Firma, die auf dem Höhepunkt der Quarzkrise nach Grenchen kam und hier von der Familie Schneider neu positioniert wurde, nennt man das keck «Modern Retro». Man sei mit Sammlern in die Archive gestiegen, um zu den «Ursprüngen zurückzukehren» und die Chronografen «weiterzuentwickeln», so erzählt’s der Firmenchef gerne. Die Nachfrage gibt ihm recht.

Fall 2: Adieu, Schönenwerd. Der Modekonzern Bally, bekannt für Schuhe und Lederaccessoires, zog sich nach mehreren Besitzerwechseln schrittweise aus seiner Geburtsstätte zurück. Zuletzt wurde bekannt, dass auch das Schuhmuseum näher an den aktuellen Firmensitz im Tessin zügeln soll. Noch immer jedoch befinden sich grosse Teile des Nachlasses der, wie Einheimische sagen, «alten Bally» in Schönenwerd. Ein immenser Fundus an Objekten und Dokumenten.

Doch hinter den Kulissen gibt es ein Seilziehen um das Firmenarchiv, wie diese Zeitung jüngst publik machte. Während die Behörden das Kulturerbe am historischen Standort in Schönenwerd erhalten und zugänglich machen wollen, verfolgt die heutige Konzernspitze damit eigene Pläne. Offenbar soll das Archiv nicht zuletzt für die hauseigenen Designer besser verfügbar gemacht werden.

Auch Bally will, so glauben Insider, noch stärker die Vergangenheit der Marke als Inspiration nutzen. In der firmeneigenen Sprache ist gar von «zeitloser Tradition» (!) die Rede.

Die Kundschaft ist angetan von den Remakes

Das klingt dick aufgetragen. Tatsächlich ist Tradition in der Luxusgüterbranche gerade eine sehr solide Währung. Man kann dies als Reflex auf unsichere Zeiten erklären, damit, dass Uhren oder Taschen mit bewährten Designs eine Art Sicherheit vermitteln. Oder man kann die ständige Wiederholung des Gleichen auch als Einfallslosigkeit oder fehlenden Innovationsgeist abtun.

Die Kundschaft jedenfalls kauft die Remakes. Und die Marken stillen die Nachfrage mit immer neuen Heritage-Produkten; also mit Produkten, die an ein historisches Vorbild anknüpfen. Im geschmeidigen Marketing-Sprech nennt man das: Storytelling betreiben und emotionale Werte weitergeben.

Die Grenchner Uhrenmarke Breitling setzt auf «Modern Retro». Im Bild: Der Messestand von Breitling an der letzten Baselworld 2019. Oliver Menge

Allerdings, und das ist aus Solothurner Sicht keine gute Nachricht: Trotz Rückbesinnungstrend spielt die Verwurzelung in der Region werbemässig keine Rolle. Nicht einmal bei Breitling. Zwar hat die Firma zuletzt ordentlich in Grenchen investiert. Aber «Grenchen» ist kein funkelnder Brand, um damit Werbung zu machen – das bestätigte Firmenchef Kern kürzlich freiheraus.

Geschichtsversessen, aber geschichtsvergessen?

Vor diesem Hintergrund ist zu sehen, warum sich mit Luxusgütern solothurnischer Prägung nicht sehr gut Standortmarketing betreiben lässt. Geschichtsversessen, aber geschichtsvergessen?

Was Bally angeht: Der Markenname ist allein schon wegen zentraler Bauten und der Parkanlage weiterhin sehr präsent in Schönenwerd. Gleichzeitig ist es in der Luxusbranche durchaus üblich, dass Marken nicht mehr an ihren Geburtsstätten produzieren. Nur: Wer Bally-Schuhe kauft, dürfte dabei kaum an deren Wiege im Niederamt denken.

Man befinde sich «nicht in Rom oder Paris», konstatierte die grosse «New York Times» einmal nach einem Besuch im Schuhmuseum in Schönenwerd. – Natürlich nicht, aber das Etikett «Bally» ist noch immer identitätsstiftend für die Gemeinde.

Klar ist: Die Firmenarchive sind das Gedächtnis der Unternehmen, was die eigene Marke und deren Designs betrifft. Da gibt es privatwirtschaftliche Interessen, die es zu schützen gilt. Klar ist aber ebenso: Manche Archive dokumentieren darüber hinaus ein herausragendes Kapitel der Solothurner Industriegeschichte – das macht gerade den Zank ums Bally-Erbe so brisant.

Mit dem Inhalt des Archivs können die aktuellen Eigentümer machen, was sie wollen. Mit dem Archiv selbst aber nicht. Dieses hat eine herausragende Bedeutung. Für die Öffentlichkeit. Für die Forschung. Für diese Region.

